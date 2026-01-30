巴士安全帶暫緩內幕：特首要求即日「止蝕」　 消息指一定再推

巴士強制佩戴安全帶新法例在1月25日生效，僅僅實施五天便出現戲劇性轉折。運輸及物流局局長陳美寶今日（30日）下午見傳媒，承認法律條文存在「技術不足」，未能反映立法原意，宣布將盡快刪除強制佩戴的要求，待完善條文後再推出。



一條醞釀多年、旨在保障市民出行安全的法例，為何會實施短短數日就要暫緩執行？風波急轉直下，源於昨晚（29日）一個關鍵的法律質疑。據了解，政府高層意識到條文有問題後，今日專門舉行工作會議商討對策，行政長官李家超表明「有問題要承認」，要求即日處理。



江玉歡表示，目前相關條例僅適用於2026年1月25日或之後首次登記的巴士，即該日期之前首次登記的巴士，即使配有安全帶，乘客倘若不佩戴亦不會負上刑責。（梁鵬威攝）

江玉歡社交貼文激起千層浪

事件的導火線，在於立法會前議員江玉歡昨晚在社交媒體的一則帖文。身為律師的她指出，新修訂的《道路交通（安全裝備）規例》中，規定巴士必須安裝安全帶的第8AB條，僅適用於「2026年1月25日或之後首次登記」的巴士。換言之，目前在街上行走的絕大部份舊巴士，在法律定義上並不受此條款規管，乘客在這些巴士上不戴安全帶，根本無法入罪。

據了解，這則帖文迅速在政府內部引起討論。今早，特區管治理子除了依慣例舉行「早禱會」，更召開專門工作會議，商討對策。知情人士透露，李家超在會上態度鮮明，要求團隊必須「果斷處理」。特首表明，有問題就要承認、就要處理，絕不可以硬撐說「無問題」。他更要求相關官員「今日立即處理」。

行政立法機關集體「睇漏眼」

雖然政府反應迅速，但今次事件亦暴露了行政與立法機關在法例審議過程中的嚴重疏漏。有政府中人直言，條文出事，說明很多環節都出了問題，事實上，制訂法例的運輸及物流局與負責草擬的律政司均未能察覺「新登記」日期的限制會造成如此大的執法漏洞，是明顯的技術失誤。

《道路交通（安全裝備）法例》第374F章第8AB條訂明，每一輛巴士都必須在乘客座位設置安全帶；第8D則訂明，凡乘客乘坐第8AB適用的巴士，都必須佩戴安全帶。

立法會同樣有不可推卸的責任，尤其是負責審議的法案委員會。翻查紀錄，上屆立法會的相關法案委員會審議條文時，無人提出疑問，包括昨日指出疑點的江玉歡。作為法案委員會成員，會議紀錄顯示她當時並沒有發言。

垃圾徵費翻版？ 政府中人：性質不同

今次事件難免令人聯想到曾經引起軒然大波、最終被無限期暫緩的垃圾徵費。兩者同樣是推行前被指解說不足、執行細節混亂。然而，據了解，政府內部評估認為，兩宗事件的本質截然不同，因此處理手法亦不一樣。

2024年1月22日，環境及生態局局長謝展寰就公眾對指定垃圾袋的物料質疑作出回應。最終垃圾徵費措施在5月27日宣佈無限期擱置。（資料圖片／廖雁雄攝）

垃圾徵費之所以「觸礁」，是因為社會對於「收費」本身存在巨大爭議，加上回收配套未完善，市民的反彈涉及政策的根本原則。相反，巴士安全帶法例的「初心」是保障乘客安全。有知情人士明言，政府認為，社會對佩戴安全帶可保障乘客安全這個大原則有廣泛共識。

消息：佩戴安全帶一定做、會盡快處理

安全帶條例生效後坊間有不少非議，但多數是針對執行細節，例如安全帶太髒、難扣或未顧及手抱嬰幼兒人士等特殊情況。政府中人分析，既然佩戴安全帶有需要，就一定會做，而且不會拖。陳美寶今日下午見傳媒時，沒有提及修例重推時間表，但知情者強調，相信有關部門會盡快處理。

強制巴士乘客戴安全帶的新規例已於1月25日實施，運輸署表示，法例實施初期，政府會以持續加強宣傳和公眾教育為先。（政府新聞網影片截圖）

政府今次選擇「自斷」法例要求，無疑是一次尷尬的「跪低」，但從危機管理角度看，「果斷止蝕」亦可避免政府陷入更長時間的法律泥沼與公關災難。然而，暫緩不代表問題解決。陳美寶承諾會「完善法律條文」，但市民對於巴士安全帶的衞生、設計等方面的質疑並未消散。

政府若想下次重推時順利過關，除了修補法律漏洞，更必須切實解決執行時的「落地」難題，否則，單靠修改幾個字眼，恐怕不足以令所有市民心甘情願地扣上那條安全帶。