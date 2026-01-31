夏寶龍促議員「不越位」　譚耀宗：要求勿代替政府　非禁投反對票

中央港澳辦主任夏寶龍周一（1月26日）在全國港澳研究會上發表講話，指出香港實施行政主導，要求立法會議員監督政府「不越位」。全國港澳研究會顧問譚耀宗認為，夏寶龍是在提醒議員不應代替政府機關，但不代表不可以投反對票。



對於夏寶龍要求政府革新管治理念，譚耀宗認同中央對特區官員的要求更嚴格。他相信，日後也會重新檢討制度，避免再因責任分得太小，導致出事後好像沒有人要負責。



1月26日，中央港澳辦主任夏寶龍在全國港澳研究會專題研討會上致辭。（港澳辦）

行政立法司法「同唱一台戲」 意指三者抱持同樣目標

譚耀宗接受有線新聞《有理有得傾》節目訪問，解讀夏寶龍講話。他指出，夏寶龍提及行政、立法和司法「同唱一台戲，要多補台、不能拆台」，含意是三者抱持同樣目標，需要在同一基礎上把事情做好，而不是互相攻擊、抹黑拉扯，積極支持和配合。

譚耀宗認為行政與立法之間目前存在制衡。他解釋，夏寶龍提及監督不可以越位，即是說明立法會有監督的功能，「但監督得來，你不可以取代行政機關，你監督包括提意見如何完善」。

引用特權法監督？ 譚耀宗：用的時候要小心

被問及立法會可否引用特權法監督政府時，他則表示，立法會有權使用，但「用的時候也要小心，例如行政機關已經在做調查或者多過一個的調查，立法機關是否需要用特權法來調查？」

消防員及警方人員12月3日在大埔宏福苑火災現場調查。（梁鵬威攝）

他舉例指，面對大埔宏福苑火災，政府已展開多項調查，立法機關不一定要啟動，否則就會有重複。他又說議員投反對票也可以，同性伴侶替代框架被否決是一個例子，港澳辦當時亦作出評論，形容這是立法機關權利。

應該是這樣說，我覺得越位就是代替行政機關，監督不等於代替行政機關。 全國港澳研究會顧問譚耀宗

夏寶龍在周一的講話中同時要求政府革新管治理念，改進管治方式。譚耀宗同意，中央對官員要求更嚴格：「譬如最近出了事也要進行調查，也有些官員要處分，也有些要問責。所以現在要求也嚴格了」。

2025年12月7日，立法會選舉投票日，譚耀宗到會展投票。（何夏怡攝）

政府管治制度要檢討 避免出事無人負責

他又認為，政府管治制度日後也要重新檢討，例如各部門建立了機制應對颱風，但遇上大意外就似乎缺乏可以立刻調動各方力量的頂層設計，但在行政主導下，政府應做好準備。