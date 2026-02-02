十五五規劃．香港｜李家超親率專班對接　首制香港自身的五年規劃

《十五五規劃建議》擘畫國家未來五年發展，亦對促進港澳長期繁榮穩定作專門部署，而香港的未來繫於自身改革決心和能力，不能再抱「等、靠、要」惰性思維，到底港府會如何辦呢？



行政長官李家超今日（2日）接受媒體訪問透露港府將推出新機制，全面對接國家「十五五」規劃，李家超會親自領導統籌專班，對重點領域作更細緻部署，而未來出訪目標會優先考慮去中亞和東歐。



行政長官李家超2月2日接受媒體訪問透露港府將推出新機制，全面對接國家「十五五」規劃，李家超會親自領導統籌專班，對重點領域作更細緻部署。（資料圖片/廖雁雄攝）

把目光投向更多新興市場 優先考慮出訪東歐和中亞

李家超接受《信報財經新聞》聯合Now TV製作的《一語千金》專訪首度透露港府將推出新機制，全面對接國家五年規劃，而他會親自領導跨局、跨部門、全政府的專班作統籌，對重點領域作更細緻部署。李家超又指，會把目光投向更多新興市場，特別提及東歐和中亞，表明會優先考慮出訪當地。

李家超在訪問中稱，香港必須更積極主動地對接「十五五」，進一步發揮香港優勢，貢獻國家發展，而港府已經作出部署，當「十五五」規劃綱要全文公布後，會根據內容細節，主動對國家整體發展和涉港部分作全面對接。

。李家超透露，香港將首次制定本身的五年規劃，會有一套政策框架，就重點發展領域進行更細緻部署，期望能配合國家五年、十年甚至更長遠的規劃，他將親自領導跨局、跨部門、全政府的專班作統籌。