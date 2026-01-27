曾國衞免職｜稱前列腺癌指數持續上升　立法會選舉後決定請辭

政制及內地事務局局長曾國衞今日（27日）早上被國務院免職。行政長官李家超出席行會前會帶同曾國衞現身。李家超說，曾國衞早前曾提出因為健康理由希望辭職。曾國衞解釋，在高強度工作下身體出現問題，前列腺癌指數一直上升，檢查及服藥後情況沒大改善，於去年12月立法會選舉後決定請辭。



李家超表示，特區政府未來工作繁多，包括處理宏福苑安置、對接國家「十五五規劃」等。他說如果曾國衞身體許可，他很希望對方留任，但亦理解他的情況。



政制及內地事務局局長曾國衞今日（27日）早上被國務院免職。行政長官李家超今天（27日）出席行會前會帶同曾國衞現身。（廖雁雄攝）

政制及內地事務局局長曾國衞今日（27日）早上被國務院免職。行政長官李家超今天（27日）出席行會前會帶同曾國衞現身。（廖雁雄攝）

政制及內地事務局局長曾國衞今日（27日）早上被國務院免職。行政長官李家超今天（27日）出席行會前會帶同曾國衞現身。（廖雁雄攝）

李家超：與曾國衞詳細討論後 決定向中央建議免職

李家超於行會前說，曾國衞早前因健康理由提出辭職。他詳細與曾國衞討論了解情況後，向中央作出建議，國務院將他免職。李家超指，政制局成功順利舉行多場選舉，但理解曾國衞的身體狀況。他表示要「花一花功夫」物色繼任人選，目前由政制及內地事務局副局長胡健民署理局長之職。

政制及內地事務局局長曾國衞今日（27日）早上被國務院免職。行政長官李家超今天（27日）出席行會前會帶同曾國衞現身。（廖雁雄攝）

曾國衞：在高強度工作中身體出現問題 按時服藥但沒太大改善

曾國衞接着發言，表示自2020年4月獲任命為政制及內地事務局局長，多年以來「盡心盡力做好我嘅工作」。他形容在高強度工作中，身體漸漸出現情況，前列腺癌指數一直上升，前列腺特異抗原值（PSA值）長期超過11。他曾接受超聲波檢查、磁力共震檢查、刺穿手術等，亦有按時服藥，但情況沒太大改善。

經與家人及醫生商量後，認為目前最好嘅處理方法，係放低工作，減少壓力，調理好身體。因此，喺完成咗立法會選舉任務之後，我就思考並作出決定，向行政長官請辭。 政制及內地事務局局長曾國衞

他感謝中央、特區政府及行政長官多年來的信任、支持和指導，亦感謝社會的支持和配合。如日後有機會，他仍然希望在不同崗位或範疇貢獻社會。

曾國衞解釋，自己前列腺癌指數一直上升，情況沒大改善，於去年12月立法會選舉後決定請辭。（資料圖片/梁鵬威攝）

李家超：政府任務多 如曾國衞身體許可冀他留任

李家超被問到政府任期只剩一年半，有無「心水」接任局長人選，另外是否仍有局長調任，會否對政府管治有影響。他表示坊間不時對香港政府運作及內部十分有興趣，但揣測都不正確，「我冇計劃對我哋司局長人事再有任何變動，理由係佢哋都按住我嘅要求，積極咁履行佢嘅工作」。

李家超形容政府工作非常多，要處理宏福苑長期住宿安排、發展經濟、改善民生、推動產業發展、加快發展北部都會區。另外，中央很快公布「十五五」規劃細節，香港需要主動對接，李家超形容每一位司局長都一定要全力以赴，如果曾國衞身體許可也冀他留任。

所以每一位司局長都一定全力以赴，希望做到我要求嘅工作，咁呢個我對佢哋都好有信心。事實上，如果曾國衞佢嘅身體係可以，我好希望佢留任嘅，但我都好理解佢嘅情況。 李家超