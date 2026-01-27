曾國衞被免職｜李家超：如果曾國衞健康許可　我都希望他留任

行政會議前見記者環節，相隔近兩個月恢復。國務院免去曾國衞的政制及內地事務局局長職務，行政長官李家超今天（27日）出席行會前會帶同曾國衞現身。李家超說，曾國衞早前曾提出因為健康理由希望辭職。曾國衞解釋，自己前列腺癌指數一直上升，情況沒大改善。



李家超表示詳細與曾國衞討論了解情況後，向中央作出建議，國務院將他免職。他說，無計劃司局長會再有任何變動，形容司局長都按他要求工作。



1月27日，國務院宣布，根據行政長官李家超建議，免去政制及內地事務局局長曾國衞職務。李家超與曾國衞見記者，解釋相關決定。（廖雁雄攝）

曾國衞辭職 稱前列腺癌指數上升

李家超任期餘下不足一年半之際，上周突然傳出政府短期內將有高層人事變動，成為城中熱話，及至今早，國務院根據李家超的建議，免去政制及內地事務局局長曾國衞職務，報道未提及繼任人選。

李家超出席行會前會帶同曾國衞現身，提到曾國衞提出因為健康理由希望辭職。他詳細與曾國衞討論了解情況後，向中央作出建議，國務院將他免職。他指，政制局成功順利做多場選舉，理解他的身體狀況，會物色繼任人選，期間胡健民會暫代局長。

曾國衞解釋，自己前列腺癌指數一直上升，情況沒大改善。他又表示，自2020年獲任命為局長，多年來一直盡心盡力工作，但在高強度工作中，身體漸漸出現情況，前列腺癌指數一直上升，期間做了超聲波、刺穿手術等，有按時吃藥，但情況無改善，與醫生商量後，認為此前最好是放下工作。

曾國衞再次感謝中央和特首多年支持指導，日後若有機會，仍希望在不同崗位作出貢獻。

李家超：無計劃再換司局長 坊間揣測不正確

被問到政府任期只剩一年半，有無「心水」接任局長人選，另外是否仍有局長調任，會否對政府管治有影響。李家超說，曾已表示因為身體理由提出訴求，坊間不時對政府運作、內部事務很有興趣、有揣測，形容這些揣測都不正確，他無計劃對司局長有任何變動，因為他們都按要求履行工作。

他指，政府未來工作很多，首要是宏福苑、發展經濟改善民生、產業發展、北都、十五五規劃細節很快公佈，香港會主動對接，也會制定香港的五年計劃。他稱，每一位司局長都一定全力以赴，希望做到他要求的工作，「事實上，如果曾身體可以，他希望曾留任，所以傳聞不攻自破。」

李說，現在任期有限，現在物色政制局長要花功夫，他會努力，有決定時會公布。

曾國衞患癌辭職 李家超：如果健康許可 我都希望他留任

有傳媒問到如何確保政制及事務局順利運作，因目前政治助理、常秘都是懸空，局長又已請辭；是否有官員在宏福苑獨立委員會結束工作後被免職？

李家超指曾國衞辭職是因為健康理由，主要官員的工作要求非常高，不僅是工作繁重，也受很多壓力，所以理解曾國衞需要休息，「如果曾國衞健康許可，我都希望他留任」。他再次說主要官員不會再有變動，尤其現在有很多事要做，指官員都在按照其要求工作，要確保盡快調任合適人員去當局。

關於宏福苑火災的問責，他再次強調，所有應該被追究責任的人都會被追責，無論是政府內部還是外部，初級還是高級，但問責制必須以事實和證據為基礎。他指，獨立委員會正盡快查明真相澄清責任，將根據實際情況追究責任。

8月21日，政府採購機制專責小組首次會議後，政府物流服務署署長陳嘉信、財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華見記者。（夏家朗攝）

陳嘉信僅被撤勳 李家超：追究責任不可出於個人喜惡

至於捲入物流署買冒牌水事件的前署長陳嘉信僅被撤回授勳，是否與部門首長責任制初衷違背。李家超表示，較早前宣布處理相關人員，要根據事實處理，物流署發現鑫鼎鑫欺騙中標事件中，政府會對涉事三人作出懲處、不設增薪點等；但無證據顯示前署長有犯錯，但反映採購工作很大改善空間，所以財庫局局長已經去信陳嘉信，要提升人員觸覺上更有作為，政府會存檔此信，並撤回銀紫荊。

李家超形容，採取的措施是按事實作出，也是履行部門首長責任制的理念，該制度更強調首長的承擔部門主體責任時，可以對他作出的處分。

2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，於巴士站立則不受新法例影響。（廖雁雄攝）

巴士強制佩戴安全帶新法例惹議 李家超：法理情處理

另外，巴士強制佩戴安全帶的新法例前天（25日）生效，若座位有安全帶，乘客不佩戴即屬違法，可罰款5000元及監禁三個月。《香港01》在新措施實施首日，觀察部分路線在高峰期全車約一半人無戴。部分市民未習慣新例呻不便。亦有手抱嬰兒的乘客坐在近走廊位置，要起身讓位感狼狽。

李家超說要認清很多國家都有規定乘坐公共交通要戴安全帶，有研究亦指出戴安全帶可以減少七成受傷、死亡機率，新規定是因為2018年大埔公路的嚴重交通事故，是審視委員會專家建議後作出的規定，是經過研究討論的。

他稱，新措施會帶來改變，可以減輕7成受傷率、4成死亡率，實施過程會以公眾教育、勸籲培養習慣為首階段目標，也要求運輸及物流局向營運商發出清晰要求，處理安全帶性能和安裝問題，局方會持續推廣法律用意，亦希望透過解說，令公眾明白，法律容許在緊急情況下有合理辯解不需要負法律責任，會以法理情處理。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌承認上屆立法會審議相關法例時，低估了坊間對安全帶設計及實際操作的反應，由於與規管網約車等法例綑綁討論，因此「比較少去討論」巴士安全帶，建議在條例實施半年後檢討，以平衡安全與便利。

2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，手抱嬰兒的邱小姐戴上安全帶，坐在近走廊位置。（廖雁雄攝）

巴士安全帶新例由上屆立法會通過，有份投票通過的新民黨前立法會議員江玉歡說，法律衍生的後果及民意不容否定，審議時她低估了影響，但及後留意坊間的反應。她表示，因有份通過，其實可選擇避而不談，或盡力表達市民意見。她指，不少乘客尤其是短途客選擇不用安全帶，質疑在香港市區街頭的巴士是否真的危險，呼籲議員和主事官員接受市民意見，「例如在非走高速的巴士可否改為自願性？」

1月26日，中央港澳辦主任夏寶龍在全國港澳研究會專題研討會上致辭，指出香港必須堅持和完善行政主導。（港澳辦）

另外，李家超就夏寶龍昨天（26日）出席研討會發表感想，他稱，港澳辦主任夏寶龍致辭時指出要全面準確理解習近平主席堅持和完善行政主導的精神，深入貫徹落實一國兩制方針。

李家超進一步講述自己的四點領悟和看法，稱行政主導是基本法設置的特區政制體制，具有政治法律基礎，香港實行的政治體制是由行政長官領導的行政主導政策，包括基本法第62條賦予特區政府的一系列行政職權，包括制定和執行政策管理各項行政事務編制，並提出財政預算案和決算。

第二，李家超指行政主導是香港賴以成功的基石之一，實踐證明行政主導是彰顯一國兩制優勢的好制度。特區政府在中央政府直轄下實行行政主導的權力核心體系中，處於核心和主導地位，對維護特區憲制秩序，確保港人治港高度自治，實現香港高度治理，具有重要的意義。

第三，李家超指特區政府會強化當家人意識，切實擔負起治理香港第一責任人角色，香港各界要自覺鞏固和完善行政主導。本屆特區上任以來，全力落實習近平主席的重要講話精神，改變政府文化，建立以結果為目標的政府，並建立部門首長責任制，在行政主導下向政府提交多項對於安全、民生、經濟十分重要的革命性法案。

李家超舉例維護國家安全條例、護士註冊修訂條例草案、牙醫註冊修訂條例草案、簡樸房條例草案等。他又指自己在修訂施政報告過程中廣泛聽取市民意見，採納立法會議員超過100項建議。他表示，特區政府會將行政主導融入治理各個環節，建設善作善成的政府。