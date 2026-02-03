安全帶之亂｜范徐麗泰：一法影響千家萬戶　議員是橋樑重視審議

中央港澳辦主任夏寶龍上月在全國港澳研究會上發表講話，指出香港實施行政主導，立法會要發揮好作用，「要同唱一台戲，要多補台，不能拆台」。立法會前主席、前全國人大常委范徐麗泰今日（3日）在報章撰文就立法會議員履職提出三點看法，包括要成為政府與市民之間的橋樑、善用質詢及無法律效力的議案辯論，以及重視審議條例草案。



巴士安全帶立法「出錯」惹爭議，有審議法例的立法會議員承認未有清楚了解條文細節，范徐麗泰在撰文提到在法案委員會逐條審議條例草案過程中須逐個考慮各方面意見，達成大家都可接受亦可行的方案，「使條文符合訂立條例的初心，並能夠行之有效」。



立法會前主席、前全國人大常委范徐麗泰（中）今日（3日）在報章撰文就立法會議員履職提出三點看法。（資料圖片/蘇煒然攝）

議員履職三看法：成政府市民間橋樑、善用質詢、重視審議條例草案

范徐麗泰在《明報》撰文評論行政主導及立法會議員如何配合施政，提到制衡也是為配合，並對立法會議員履職有三點看法，包括：應成為政府與市民之間的橋樑、善用質詢及無法律效力的議案辯論，以及重視審議條例草案。

1月26日，中央港澳辦主任夏寶龍在全國港澳研究會專題研討會上致辭，指出香港必須堅持和完善行政主導。（港澳辦）

審議條例草案過程須逐個考慮各方面意見

范徐麗泰指議員應向市民解釋政府的政策和法案，再把收集到的民意向政府反映，在審議條例草案時過程中，須逐個考慮各方面意見，達成大家都可接受亦可行的方案，強調需要平衡各方利益，使條文符合訂立條例的初心，並能行之有效。

范徐麗泰形容一條法律影響千家萬戶，而香港法治基礎就是公平可行的法律，而立法會就是保障法治基石之一，希望由愛國者組成的立法機關，群策群力，避免個人主義，配合行政機關，令特區由治及興，恢復「東方明珠」的璀璨。