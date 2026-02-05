全港公務員劃一延至65歲退休？　楊何蓓茵：無計劃

政府推算2046年本港65歲以上的人口將增至274萬，佔總人口約36%。立法會今日（5日）討論不具立法效力的議員議案「制訂發展策略，應對人口挑戰」，由選委界陳家珮提出，內容包括研究延遲全體公務員退休年齡至65歲。



不過，多名議員持不同意見，理由包括擔心阻礙年輕公務員晉升、撥款增加等，期望應按工種有不同安排，或只令有能力公僕退休後返回政府。公務員事務局局長楊何蓓茵稱，不擬提升餘下三成原定60歲退休的公務員的退休年齡，亦無計劃提高其他公務員的退休年齡。議案最終獲得通過。



多人不撐公務員劃一延遲至65歲退休

其中，民建聯選委界林琳提出修正案，將「制訂發展策略，應對人口挑戰」議案改為「採取更積極靈活的措施，吸引有能力的公務員退休後在政府服務」。她強調應堅持建設優質公務員團隊，因公務員人數增加，撥款亦都不少，若一刀切將退休年齡劃為65歲，不夠科學和負責任。她續指，政府已經建立靈活的公務員延任機制，並推進公務員團隊精簡計劃，當中自然退休亦是方法之一。

工聯會會長吳秋北建議，審慎研究延遲長俸制公務員的退休年齡，包括紀律部隊人員至60歲，文職人員至65歲；經民聯選委界梁美芬亦對劃一65歲退休有保留，稱應按工種有不同安排，並給予僱員不同選擇，舉例城市大學退休年齡65歲、有些大學是60歲，且領取退休金後繼續服務原機構。

楊何蓓茵稱，不擬就餘下三成退休年齡為60歲的公務員，提高退休年齡，亦沒有計劃進一步提高其他公務員的退休年齡。（廖雁雄攝）

陳家珮：並非一刀切 冀政府多研究

楊何蓓茵回應議案，稱對於原議案的建議，即全面提升公務員退休年齡至65歲，其實政府很大程度上已做到，目前七成的現職公務員可按新的退休年齡退休，即文職職系為65歲、紀律部隊職系為60歲。

她續指，科技發展下，政府面臨的挑戰是提升現職公務員的數字素養、人工智能教育及技能培訓等，而非全面的量的問題，故不擬就餘下三成退休年齡為60歲的公務員，提高退休年齡，亦沒有計劃進一步提高其他公務員的退休年齡。

陳家珮（夏家朗攝）

陳家珮總結時表示，議案原意是希望政府做更多研究，並不是想一刀切，對於人口挑戰這一全局性、長期性和戰略性問題，沒有單一辦法可解答，相信立法會會與政府共同面對這一難關。