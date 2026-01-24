23公務員表現不佳觸「着令退休」程序　局方稱處理時間縮短20.5月

公務員事務局今日（24日）向立法會提交的文件顯示，自2023年9月根據《公務人員(管理)命令》(《命令》)第12條，簡化對工作表現持續欠佳公務員的「着令退休」機制後，截至今年1月中，共對23人啟動程序，其中4人已被着令退休，2人接通知後離職。公務員事務局指，新機制將平均處理時間由31個月縮短至10.5個月。



公務員事務局指目標在今屆政府內共減少1萬公務員編制，今年3月將累積減少3,000個編制。另外，為響應特首提出的「部門首長責任制」，公務員事務局亦正研究優化工作表現評核機制。



2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，提出設立「部門首長責任制」，加強公務員責任制度。（梁鵬威攝）

簡化後個案處理時間減少20個月

為強化公務員團隊效能，政府實施多項管理改革。根據《公務人員(管理)命令》(《命令》)，自2023年9月至2026年1月中，共對23人啟動着令退休程序，其中4人已被著令退休，2人接通知後離職，有4人表現提升至可接受水平，獲暫緩執行機制，但則仍處於三年監察期。另外有13宗個案仍進行中。簡化前，平均每年有2.4人觸發機制，而簡化機制後個案平均處理時間，由31個月大幅減至10.5個月。

今屆政府將減少1萬公務員編制

除簡化處分程序外，當局亦透過「行政長官表揚榜」等計劃獎勵優秀人員，並修訂紀律機制，以建立更清晰的賞罰制度。同時，政府2021至22年度起推行的公務員編制零增長政策，預計至今年3月31日，公務員整體編制將減少約3,000個職位。目標在本屆政府任期內，即到2027年4月1日，削減約1萬個職位，並透過科技應用與流程優化維持服務質量。

《2025施政報告》亦提出要加強公務員評核機制。（梁鵬威攝）

年內推出工作表現評核機制

長遠而言，政府正推動「部門首長責任制」，以加強部門領導的監督責任，相關立法程序預計2026年上半年展開。公務員事務局亦正研究優化工作表現評核機制，旨在更有效區分人員表現等級，相關措施預計年內推出。