立法會辦新春午間音樂會　奏鄭和交響詩　李慧琼：寓意揚帆啟航

農曆新年將至，立法會綜合大樓於今日（2月6日）舉辦新春午間音樂表演。聖公會林護紀念中學中樂團到場演奏，為第八屆立法會首次午間音樂會「打響頭炮」。立法會主席李慧琼在社交平台發文形容樂團演奏中樂交響詩《海上第一人——鄭和》第一樂章《海路》如第八屆立法會「揚帆啟航」。李慧琼與議員、職員及秘書處人員齊聚地下大堂欣賞演出，共迎新春，並親自帶領學生參觀會議廳，了解立法會運作。



李慧琼指，同學們的激昂演奏有如「駿馬揚蹄」，與大家一同迎接「丙午馬年」。（李慧琼fb相）

中學樂團演奏兩曲賀新春

立法會主席李慧琼在社交平台發文回顧今日立法會午間音樂會，稱聖公會林護紀念中學中樂團成立逾三十年，「功力」深厚，屢獲殊榮，去年更奪得第77屆香港學校音樂節中樂團中學中級組冠軍。是次音樂會上，樂團演奏《雲南風情》第三樂章《鬧元宵》，以歡快旋律提前呈現元宵佳節的熱鬧景象。

其後，樂團演奏中樂交響詩《海上第一人——鄭和》第一樂章《海路》，描繪鄭和率船隊遠航的壯闊場景。李慧琼指如「第八屆立法會『揚帆啟航』，我和議員上任以來『馬不停蹄』參政議政，服務市民，乘着國家發展的動能向前邁進。」

李慧琼帶領學生參觀會議廳

李慧琼指，午間音樂會為立法會秘書處舉辦的教育活動之一，平均每年舉行三次。表演結束後，議員與學生互動交流，分享對音樂與文化發展的看法，她則帶領學生參觀立法會會議廳，介紹議會事務及設施，加深同學對立法會工作的認識。

李慧琼形容，香港是中西文化匯聚之都，期望同學可以衝出香港，放眼大灣區及其他海外地方，弘揚香港的文化藝術發展。