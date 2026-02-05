立法會下周四組團行花市　有議員憂予人「做show」觀感｜政圈風聲

農曆新年將至，全港各區陸續佈置年宵花市，消息指立法會議員下周四（2月12日，年廿五）將會組團到銅鑼灣維多利亞公園行花市。消息指大主席李慧琼「拍埋」食物安全及環境衞生事務委員會成員出發，其他議員若有意可加入。不少議員都表示對活動感興趣，決定報名參與，預料隊伍浩浩蕩蕩，有人估計「花市團」至少30人起步。有議員擔心人太多會予市民「做show」觀感，另一意見則是年宵市面熱鬧一些更好。



2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後，與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

料「花市團」30人起步

「花市團」揀定的時段是下午三點到五點，有議會中人猜測，人數未必聲勢浩蕩，畢竟連官員都不參與，且是市民行花市人流較少之時。不過既然通知寫明各議員均可參與，預料感興趣者眾，包括大主席、食安委員會的13名議員和其他議員，一行或至少達30人。

多位不同板塊議員對《香港01》表示有意加入，有人更笑言「咁開心嘅活動梗係要參加」。知情人士就指，各板塊領袖比較緊張此次落區，料都有催谷板塊成員積極參與。隊伍由精簡轉變為「浩浩蕩蕩」，可能是各版塊「密密斟」後的結果，不過就未知是否合所有人心意。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後大合照。（夏家朗攝）

有議會中人憂予市民「做show」觀感

有議員對《香港01》坦言，擔心議員集體行花市，會令市民誤會「做show」兼擾民。有人憶起，上次議員全體出動，要數到大前年考察大灣區城市，不過當時都分為東莞和佛山兩支隊伍，以分散人流。

不過有收到通知的新丁議員已決定參與活動，聲稱一向關注地區經濟議題，只要時間許可和感興趣就會去。那麼會否引發「逼爆場」觀感？他笑言，年宵市面熱鬧一些反而是好事。

2月2日，立法會學習夏寶龍發言，李慧琼稱議員要多「落區」，深入了解民心民情。（李慧琼Facebook）

夏寶龍促議員多落區聽議見 為市民排憂解難

年宵行花市獲得各方熱烈響應，不難體會「落區」已成本屆議會工作的關鍵詞。中央港澳辦主任夏寶龍在上月底的全國港澳研究會主辦的專題研討會中，曾提點新一屆議員要多落區聽意見，幫助市民解決急難愁盼。李慧琼大前日（3日）與議員學習夏寶龍在專題研討會上的發言時，亦表明「沒有調研便沒有發言權」，強調議員要多「落區」，深入了解民心民情。