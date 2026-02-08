黎智英案．判刑｜黎已就4案服刑完畢　欺詐科技園案最快6.11刑滿

壹傳媒創辦人黎智英涉提倡外國制裁中港，被裁定串謀勾結外國勢力和串謀發布煽動刊物罪成，其中勾結外國勢力罪的最高刑期為終身監禁，這案將於明天（9日）判刑。除這案外，黎近年就5宗案被裁定罪成，他已就其中4案已服刑完畢，黎現正就把蘋果大樓租用給其名下公司，被指欺詐科技園案服刑。黎在該案被判囚5年9個月，他有就這案上訴，但上訴庭仍未頒布裁決，即使維持原判，若黎在獄中行為良好並三分二的刑期扣減，料欺詐案最快可於2026年6月11日服刑完畢。



黎智英與李卓人及楊森(前排由右至左)均因參與2019年的數場遊行被控，黎並就3案判囚20個月。(李澤彤攝)

黎智英被指有份煽惑他人參與2020年6月的六四燭光晚會，並因而被判囚13個月。（李澤彤攝）

4宗遊行案共判囚20月

黎智英共要就5宗案件服刑，其中3案與參與遊行有關，包括指他2019年8月，參與8.18的維園「流水式集會」，和8.31的集會。經審訊後，他就8.18案件被裁定組織及參與未經批准集結兩罪成；他另就8.31案件，承認參與未經批准集結罪。黎就兩案，共被判囚14個月。

黎另涉於2019年10月1日，和何俊仁、吳文遠等在銅灣帶領大批市民遊行，被控組織未經批准集結罪。黎承認控罪，被判囚14個月，部份刑期和8.18和8.31案的刑期，分期執行，而三案的總刑期為20個月。

2020年參與六四晚會囚13月同期執行

此外，黎於2020年參與維園6.4晚會，被裁定煽惑他人參與未經批准的集結罪成，被判囚13個月，和之前3案的刑期同期執行。

上訴曾獲減刑3個月

就8.18案，上訴庭其後裁定黎等人組織未經批准集結罪上訴得直，而參與集結的控罪則駁回，黎在該案的刑期由12個月減刑9個月。

現仍就欺詐科技園案服刑

除涉及集結的案件，黎亦涉向科技園租地設蘋果大樓期間，讓一間管理其家族事務的顧問公司在大樓內設辦公室，但未有申報。黎和前行政總監黃偉強於2022年被裁定欺詐罪成，分別被判監5年9個月，以及1年9個月。兩人就定罪和判刑提出上訴，上訴庭去年1月審理後，尚未頒布裁決。

科技園案最快今年6月刑滿

黎於串謀勾結外國勢力案求情時，控方透露黎現正就欺詐案服刑，若他因獄中行為良好獲刑期扣減，料於2026年6月11日出獄；若不獲刑期扣減，則要到2028 年5月11日才能出獄。

黎經審後被定罪

黎智英和三間被告公司，被控1項串謀發布煽動刊物罪和1項串謀勾結外國勢力罪；黎另被控1項串謀勾結外國勢力罪。經審訊後，他們被裁定所有控罪成立。審理案件的三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭，在裁決指黎對中國心懷怨恨，並以幫助香港人為藉口，找美國相助，務求令中國政府倒台。

勾結外國勢力罪最高可判終身監禁

就串謀發布煽動刊物罪，第一次定罪可判罰款5,000元及監禁2年，其後定罪可處監禁3年。而根據《國安法》，勾結外國勢力罪的最高刑期為終身監禁。

案件編號：HCCC147/2021、HCCC 51、52/202252/2022