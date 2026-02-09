黎智英案判刑　官指黎屬嚴重及重大犯罪行為　判監20年

壹傳媒創辦人黎智英，被指用其國際人脈，在2019年更透過「重光團隊」，極力遊說多個國家，向中港兩地政府及官員作出制裁。他又同時利用旗下的《蘋果日報》，煽動市民上街和與政府抗爭，被指違反《國安法》。黎經過156天審訊後，他和三間《蘋果》相關公司，被裁定串謀勾結外國勢力罪及串謀煽動共三罪罪成。6名《蘋果》高層，以及重光團隊的兩名成員李宇軒和陳梓華，早前亦已承認相關罪名。連同黎等9名被告，今早(9日)十時將在西九龍法院(暫代高等法院)判刑。相信載有案中被告的囚車今早8時多抵達西九龍法院。《香港01》將會持續跟進報道。



法官指黎所犯的兩項勾結罪的串謀，不僅經精心策劃，而且早有預謀，黎是各項串謀的幕後主腦和推動者，案件屬嚴重及重大犯罪行為，起刑點由10年起，黎智英被判囚20年，其中18年與他現服刑的欺詐案分期執行，三間《蘋果》相關公司合共被判罰3百萬4500元。



其餘8名被告，有出庭作供的5人：陳梓華被判囚6年3月，李宇軒被判囚7年3月，張劍虹被判囚6年9月，陳沛敏被判囚7年，楊清奇被判囚7年 3月；沒有作供的3名前《蘋果》編採：羅偉光，林文宗，及馮偉光，均被被判囚10年。



有公眾人士得知結果後,輕輕發出「嘩」，有旁聽人士在庭外痛哭。

每項勾結外國勢力罪以18年為起刑點

法官判刑指，黎就串謀煽動罪以判囚21個月為量刑起點，兩項串謀勾結罪以15年為量刑起點，因黎是案中幕後主腦和推動者，故此將其量刑起點分別調高至23個月和18年。同時，法庭接納黎的高齡、健康狀況及被單獨囚禁等因素加起來，會令黎的獄中生活比其他囚犯更為艱難。法庭因此在量刑時作出扣減，就串謀煽動罪減刑一個月，就兩項串謀勾結罪，分別扣減一年。

屬嚴重和重大犯罪行為

法官指，黎智英干犯的嚴重和重大犯罪行為，並考慮總刑期原則，部份刑期同期執行，因此總刑期為20年監禁。此外，黎正就科技園欺詐案服刑5年9個月，法官認為兩案性質不同，沒有關連，同時因總刑期原則，頒令本案的18年和欺詐案分期執行。

在三間公司的判刑方面，法官指公司沒任何有力的求情因素，就串謀煽罪罰款4500元，就串謀勾結罪判罰款3百萬元，合共3百萬4500元。

煽動刊物屬最嚴重級別

就串謀發布煽動刊物罪，法官認為涉案文章以實體版及在網上平台發布，考慮到文章的數量、參與發布文章的各方人數，以及罪行持續的時間，法官裁定串謀屬於最嚴重的級別，而該罪的量刑起點為監禁21個月。

涉重光團隊控罪罪行在境外進行

此外，兩項串謀勾結罪不僅經精心策劃，且是早有預謀，並涉及使用網上平台，觸及本地及海外受眾。

其中涉及重光團隊的控罪，相關活動在香港境內和境外進行。請求外國實施制裁、封鎖或者呼籲採取其他敵對行動，無論是公開進行或隱晦行事，都確實促成外國政府針對香港特區，以及針對中港政府官員採取制裁等。該兩項控罪，法官以監禁15年為量刑起點。

陳日君與黎智英太太一同乘車離開。（翁鈺輝攝）

天主教榮休主教陳日君聽畢判刑後離開法院。(翁鈺輝攝）

陳沛敏丈年鍾沛權離開時並無發言。(梁鵬威攝)

法官約在早上10時進庭。法官杜麗冰提醒在場人士要遵守法庭禮儀，如果在庭內造成任何騷擾，餘下聆訊要在庭外觀看法官杜麗冰透露，判刑理由共有47頁，不會讀出全部內容。

法庭在判辭指，5名重犯證人為控方作供，裁定他們是誠實的證人，故《國安法》第33條適用於減刑，他們的量刑起點較低。惟法庭不接納5人屬於「超級告密者」級別，意味無人獲減刑三分之二。

黎智英太太亦有到庭。(梁鵬威攝)

天主教榮休主教陳日君有到庭旁聽。(梁鵬威攝)

【09:50】黎智英的妻子李韻琴、黎的兩名兒子黎見恩和黎耀恩、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機和被告陳沛敏的丈夫、《立場新聞》前總編輯鍾沛權今到庭旁聽。

各被告陸續出庭，其中穿上米色外套的黎智英，精神不錯，面露笑容，並不時向旁聽人士隻手作揖。

【09:25】再有囚車抵達西九龍法院。

【08:30】相信載有案中被告的囚車今早8時24分抵達西九龍法院。

【08:15】警方搜查排隊人士的物品，包括女長毛雷玉蓮將等進入隊伍排隊前亦需經警員搜身，才可放行。

12被告包括9人及3公司

案中共有12名被告，包括9名人士及3間公司。9名人士分別為：黎智英（78歲）；6名前《蘋果日報》高層：張劍虹（63歲，壹傳媒前行政總裁）、陳沛敏(54歲，前《蘋果》副社長)、羅偉光（50歲，前總編輯）、林文宗(54歲，前執行總編輯)、馮偉光(60歲，前社論主筆，筆名盧峯)，及楊清奇(58歲，前社論主筆，筆名李平)；以及兩名重光團隊成員李宇軒(35歲)和陳梓華(34歲)。

3間被控公司則是：、蘋果日有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。

黎智英在2020年被捕，2025年被裁定違反《國安法》罪成。（資料圖片）

重光團隊兩名成員被告2021年8月已認罪。

「重光團隊」成員陳梓華曾作供指證黎智英，自認是「超級金手指」，希望能獲額外減刑。(資料圖片)

同屬「重光團隊」的李宇軒亦曾出庭作供。(影片截圖)

壹傳媒及蘋果6高層已認罪

《蘋果》6名高層和重光團隊的李宇軒和陳梓華，則在審訊前各承認1項串謀勾結外國勢力罪。

+ 1

眾被告共涉及3項控罪

黎與3間公司被控串謀發布煽動刊物罪，涉及161篇刊物；黎與3間公司，及6名《蘋果》高層另涉串謀勾結外國勢力罪，6高層在2023年11月已認罪；黎另與李宇軒及陳梓華涉一項串謀勾結外國勢力罪，李及陳於2021年8月已認罪。

9名被告已被還柙4至5年

串謀發布煽動刊物罪，第一次定罪可判罰款5,000元及監禁2年，其後定罪可處監禁3年。而根據《國安法》，勾結外國勢力罪的最高刑期為終身監禁。黎與重光團隊兩成員，早於2020年已還押，至今逾5年，《蘋果》6高層被已囚禁逾4年。

黎在美英台均有建立政治人脈

控方案情指，黎智英經營《蘋果日報》之餘，亦一直出錢出力，與多國政要建立人脈。他在2019年前，已有數名甚有份量的政治人脈，包括美國國防部前副部長Paul Wolfowitz、美國退役上將Jack Keane、前駐港澳總領事郭明瀚（James Cunningham）和華府專家惠頓(Christian Whiton)等。至於英國線，黎的人脈包括「對華政策跨國議會聯盟(IPAC)」創辦人之一的裴倫德（Luke de Pulford）和「香港監察」創辦人羅傑斯(Benedict Rogers）。在台灣線方面，其人脈包括時任台灣「總統」蔡英文和她的左右手江春男。

2019年黎兩度訪美會晤官員各議員

政府於2019年提出修訂《逃犯條例》，社運爆發。黎於同年7月和10月兩度赴美，會見官員和議員。期間，他和時任國務卿蓬佩奧見面，提及制裁打壓反修例遊行的中港領袖。

黎智英在《國安法》生效後，仍在網上主持節目，圖為他在2020年11月13日在直播節目與前港督彭定康對談。

法官早前在裁決形容黎智英的助手Mark Simon身份神秘，他在背後為黎建立了不少國際人脈。（資料圖片）

黎指示蘋果高層要呼籲市民示威抗爭

此外，黎亦涉主導《蘋果》編採政策，向高層發出編採指示，呼籲市民示威和抗爭，如在示威者7.1衝擊立會事件後，黎指示要多報道年輕人心聲，務求令公眾諒解示威者。

國安法前推英文版圖影響美國民意

至2020年5月人大宣布訂立《國安法》，黎想時任美國總統特朗普出手拯救香港，《蘋果》遂發起「一人一信救香港」行動。此外，《蘋果》推出英文版，圖影響美國民意。黎亦表明英文版要報道中國負面新聞，寫手亦要「偏黃」，毋須平衡報道。

國安法後主持節目望外國可援助香港

《國安法》實施後，黎主持節目「Live

Chat with Jimmy Lai」，講述香港局勢，指香港被打壓等，期望外國可以援助香港。

與重光團隊成員多次見面

至於「重光團隊」(SWHK)方面，黎鼓勵及協助團隊進行國際遊說，令更多國家制裁中港政府。黎曾和陳梓華6次面，着陳叫「勇武派」領袖克制，又稱想建立橫跨「勇武」及「和理非」的「大台」領袖團隊。於2020年1月，黎與陳、「攬炒巴」劉祖廸於台灣見面。期間，黎講述國際遊說的4個步驟，又指要團結議會、街頭力量、「國際線」等不同板塊，才可達到「支爆」。

李宇軒認曾轉發制裁名單

李宇軒則沒有聯絡過黎智英，透過陳梓華得到黎的指示。李曾於2019年12月赴美與多名議員見面，曾把一份制裁名單轉發予「香港民主委員會」創辦人朱牧民

，讓朱決定是否交予美國議員的職員。此外，李協助裴倫德成立IPAC，和協助日本議員成立一個類似IPAC的組織。

3法官認為黎舉動目的想令中國政府倒台

案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。他們在裁決指，黎多年來對中國心懷怨恨，並藉詞幫助香港人，尋求美國相助，以圖令中國政府倒台。

法官指黎是案中主腦，和6名《蘋果》高層、重光團隊的李宇軒和陳梓華串謀，尋求外國制裁中港。從《蘋果》的社論、論壇，或黎的文章等可見，在《國安法》生效後，黎採取間接和隱晦的策略，繼續其反中立場和尋求制裁。

Mark Simon背後致力為黎做事

法官亦形容，黎的助手Mark Simon是神秘人物，在背後致力為黎做事，安排他與華盛頓官員會面。

法官認為，在《國安法》生效前後，黎唯一意圖都是尋求中共倒台，即使最終代價是要犠牲中國和香港的人的利益，也這是其發布煽動刊物和案中串謀的最終目的。法官認為，黎是案中三項串謀的主腦，裁定他罪成。

案件編號：HCCC147/2021、HCCC 51、52/2022