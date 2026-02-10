十五五｜李家超：香港跟國家中長期規劃同頻共振　拓新發展機遇

行政長官李家超今日（2月10日）出席行政會議前見記者，被問及香港如何主動對接國家「十五五」規劃。李家超從三方面進行解讀，強調將通過制定本地「五年規劃」、聚焦「四中心一高地」戰略對接，並強化行政主導與粵港澳大灣區區域協作，融入國家發展大局。



李家超從三方面解讀跟進「十五五」規劃

行政長官李家超在今日（2月10日）行政會議前見記者時，被問及香港如何主動跟進「十五五」規劃，有無具體時間表。李家超從三個範疇解讀，第一，國家五年規劃作為治港理政的顯著制度優勢，受到國際社會廣泛認同。香港面對經濟轉型、勞動力技能需求變化、國際競爭加劇、地緣風險上升等挑戰，「融入國家發展大局可帶來新空間、新動能」，他強調，「香港若能跟國家中長期規劃同頻共振，就能在各個領域開拓新的發展機遇」。

第二，從「四中心一高地」五個方面重點對接，包括鞏固提升金融中心，對接國家建設金融強國；鞏固提升香港國際航運中心，對接國家建設交通強國；鞏固提升香港貿易中心，對接國家建設強大國內市場和貿易強國戰略；建設香港國際創新科技中心，與國家加快高水平科技自立自強戰略對接；打造國際高端人才集聚高地，對接國家教育強國、科技強國、人才強國的戰略部署。

李家超領導跨部門小組 制訂香港五年規劃

第三，香港將制定發展五年規劃，構建系統性的框架，對重點發展領域做出更精準、細緻的戰略部署。他表示，將親自領導跨部門全政府的專責小組進行統籌協調，各政策組將成立準備小組，當「十五五」綱要公布後，準備小組會轉為對接「十五五」規劃工作組，進行精確對接的工作。李家超指，將推進相關體制機制建設，包括將堅持完善行政主導；保證營商環境；深化內地和香港經貿關係合作；加快發展北部都會區；深化粵港澳大灣區協同發展。