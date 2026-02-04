前廳交流會｜怎對接國家「十五五」？陳茂波：預算案做好前期部署

新一屆立法會首場前廳交流會今日（4日）舉行，就本港如何主動對接「十五五」規劃及應如何鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位進行討論。財政司司長陳茂波會後見記者時稱，本港金融、貿貿、創科等有突出優勢，形容是「大有可為」，下月財政預算案有充份參考十五五規劃裏建議的內容，由於規劃是中長期，因此預算案會做好前期部署。



新一屆立法會首場前廳交流會2月4日舉行，由財政司司長陳茂波帶領，分別就本港如何主動對接國家「十五五」規劃等進行討論。（鄭子峰攝）

首場前廳交流會由財政司司長陳茂波帶領，他會後見記者表示港府及立法會須攜手協作，協助香港融入國家發展大局，讓香港取得更好長遠發展。

香港將首次制定自身「五年計劃」 陳茂波：舉措強化本港治理水平

特首早前提及香港將首次制定自身的「五年計劃」，全面對接國家「十五五」規劃綱要。陳茂波形容該舉措強化本港治理水平，並指前廳交流會中討論香港如何發揮自身角色，會上眾人同意本港金融、貿易、創科等有突出優勢，形容是「大有可為」，例如國家正加快推動高水平科技，香港可助匯聚人才及企業，支持科技發展。貿易方面，內地企業出海時，香港可發揮超級聯繫人角色，加快構建高增值供應鏈服務中心，與內地企業拼船出海。

2.25公布的財政預算案有充份參考十五五規劃建議內容

被問政府將首次制定五年計劃，惟新一份財政預算案會在國家十五五規劃鋼要出台前公布，預算案的政策在時間對接上會否面臨挑戰？陳茂波指，十五五規劃雖然在3月出台，但其建議早在去年10月提出，財政預算案有充份參考十五五規劃建議的內容，由於規劃是中長期，因此預算案會做好前期部署。

立法會內務委員會主席陳振英表示，今次前廳交流會，四個事務委員會分開兩組交流，議員積極發言，提出具前膽性意見，各官員細心聆聽，承諾會積極跟進和檢討，相信今次有助加強行政及立法互動，冀未來繼續保持坦誠交流，為香港融入國家發展大局出謀獻策。