巴拿馬判長和港口違憲　李家超促尊重合約精神：裁決損投資者信心

巴拿馬最高法院1月29日宣布當地政府與長和簽署、就巴拿馬運河兩端港口特許經營權違憲，兼且取消合同。行政長官李家超今日（10日）對有關裁決表示強烈不滿，引述商經局指，巴拿馬對合法經貿關係出爾反爾、破壞營商環境和國際貿易規則。



李家超強調，香港企業在巴拿馬經營和投資，應該獲得公平的待遇和保障，特區政府會全力配合、支持國家採取措施，敦促巴拿馬政府尊重合約精神，為當地依法營運的企業提供公平公正的營商環境，確保企業的合法權益不受干預。



2月10日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

李家超指巴拿馬「出爾反爾」 對營商環境造成深遠傷害

李家超今日在行政會議前見記者，被傳媒問到就巴拿馬最高法院判令，長和旗下巴拿馬港口公司的特許經營權違憲一事，政府會否考慮約見本港商界，呼籲審慎投資。

李家超表示對事件強烈不滿，反對任何外國政府在國際經貿關係中，使用脅迫、施壓，或其他不合理政治手段。他指，商務及經濟發展局上周已召見巴拿馬駐港總領事，表達對裁決的強烈不滿，認為巴拿馬對合法經貿關係的出爾反爾，對當地營商環境和經濟發展造成深遠傷害，嚴重破壞嚴重貿易規則。

2月10日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

港府將全力配合國家採取措施維護中方企業合法權益

李家超又指，特區政府敦促巴拿馬政府尊重合約精神，為當地依法營運的企業提供公平公正的營商環境，而香港企業在巴拿馬經營和投資，應該獲得公平的待遇和保障。

他引述外交部稱已經表明中方將採取一切必要措施，堅決維護中方企業合法權益，特區政府會全力配合，支持國家所採取的措施：「相信今次事件已經損害投資者對巴拿馬當地營商環境信心，會審視現在和未來在當地的投資，希望巴拿馬當局認真保障合法精神、企業合法利益。」