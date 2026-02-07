長和賣碼頭｜丘應樺再召見巴拿馬駐港總領事　批評破壞貿易規則

中美洲巴拿馬最高法院1月29日裁定香港長江和記實業（CK Hutchison）子公司「巴拿馬港口公司」（Panama Ports Company）長期持有的運河兩端港口特許權違憲，撤銷其對巴爾博亞港及克里斯托瓦爾港的營運權。本港商務及經濟發展局局長丘應樺2月6日再次召見巴拿馬駐港總領事，表達對裁決的強烈不滿和反對，批評巴方自毀國家信用，嚴重破壞國際貿易規則。



2026年1月30日，巴拿馬巴拿馬城，一輛汽車駛過巴拿馬港口公司 (PPC) 的巴爾博亞港（Balboa Port）行政入口。此前，巴拿馬最高法院宣布香港長江和記實業（CK Hutchison）持有的關鍵港口經營合約無效。（Reuters）

圖為長和旗下巴拿馬港口公司（Panama Ports Company，PPC）在巴拿馬經營的港口，巴拿馬1月30日裁決合約違憲（Reuters）

商務及經濟發展局表示，局長丘應樺向巴拿馬駐港總領事重申香港政府立場，並指相關公司多年來在當地投入巨額投資和創造大量職位，批評巴方自毀國家信用，將對巴國營商環境和經濟發展造成深遠損害，並嚴重破壞國際貿易規則。

丘應樺促請巴拿馬政府尊重合約精神，為當地依法營運的企業提供公平、公正的營商環境，確保企業的合法權益不受干預。他指香港企業在巴拿馬經營和投資，應獲公平合理的待遇和保障。