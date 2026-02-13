農曆新年｜派白色利市封捱轟　南區區議員趙式浩解畫：與風水有關

曾經兩度參選競逐立法會地產及建造界議員的南區區議員、經民聯成員趙式浩，自費印製一批利市封供居民領取，但他卻沒有依照傳統印製紅色利市封，而是用接近白色的米黃色作為底色。有居民不滿其做法，在社交平台發帖質疑「你爸爸趙世曾冇教你利市封應該係紅色嘛？」趙式浩發文就事件致歉，解釋稱之所以不選擇紅色，是出於風水考量，原意是希望南區新一年風調雨順。



趙式浩參加第八屆立法會選舉，競逐地產及建造界議席，但輸給恒基兆業執行董事黃浩明。（梁鵬威攝/資料圖片）

自費印利市封 因紅色屬火而避用

趙式浩今日（2月13日）在社交平台發文交代利是封爭議背景。他表示，今年區議會沒有為大家準備利市封，考慮到居民需要，他於是自費印製了一批利市封供有需要的居民領取。他強調，印製費用全由個人承擔，未有動用公帑。

利市封以米黃色為底色，而非傳統紅色。趙式浩解釋，去年是乙巳年，屬火，又是蛇年，亦代表烈火之象。他認為，正因如此，去年火災頻繁。今年為丙午年，天干地支亦都是火，而南區處於香港南方，也屬火，再加上紅色本身也屬火，如果在年頭使用紅色，容易形成「火上加火」的情況，他於是避免使用紅色。

作為南區區議員，我從南區風水角度考量，更希望新一年能更加風調雨順，所以我利市封選擇避免使用紅色作為主色。 南區區議員趙式浩

原設計底色為金黃 印刷效果偏淡

黃色屬土。趙式浩稱，火生土，能夠減緩火的影響。而輕金色屬辛金，丙辛合水，也有助於化解烈火的影響。他指出，在設計稿中，底色是金黃色的，但實際打印出來後發現，黃色底色顯得比較淡，呈現出了一種偏白的效果，與原設計有偏差，如果因此令部分居民感到不滿，他表示歉意，也已向印刷公司嚴正反映問題。

他補充道，如果居民不喜歡這個設計，其辦事處亦準備了其他利市封供他們自由挑選。

2008年起學風水 趙式浩：已金盆洗手

趙式浩又以自問自答形式稱，自己由2008年左右開始學風水，之後一直有閱讀不同命理書藉，但在疫情前因為某些原因已金盆洗手，現在「已經冇再幫人睇了」。