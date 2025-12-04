選舉專訪｜「小船」撼地產「航母」？　趙式浩：無土地利益是優勢

【立法會選舉2025】經民聯趙式浩二次參選立法會地產及建造界，對陣超40年經驗的恒基地產執行董事黃浩明。作為卓能集團董事的趙式浩，他自稱「沒有土地利益捆綁」，最大優勢是「可以在議會持平發聲」，暗指在新界擁有大量土地的恆隆。他把自己比作靈活的「小船」，將傳統大發展商比作難轉型的「航空母艦」，指在經濟逆風時，過於龐大的系統反而成了包袱。



他直言業界要拋棄「老舊的傳統地產商思維」，主張香港地產發展應轉向「產業先行」的新模式，並提出以「數碼貨幣」等創新融資方法吸引年輕資金，從而激活北部都會區乃至整體經濟。指北部都會區的發展是其入選後首先推動的政策。



地建界另一候選人黃浩明婉拒受訪。



總結若當選後的角色，趙式浩定義自己為「持平、沒有包袱的代議士，幫業界找資源，做好社會和溝通的平台」。（梁鵬威攝）

自稱「無包袱」的持平者 暗指對手利益衝突

趙式浩在2021年同樣參選立法會地產及建造功能界別，以104票落敗龍漢標。他接受《香港01》訪問指「這次情況樂觀一點」，因今屆更看重「持平性」。他強調自身優勢是獨立持平，「我沒有一堆土地掛鉤的利益，我無資產包袱，毋須缺席投票、避席討論，可以在議會持平發聲」，暗指在新界擁有4,510萬平方呎的土地、新田科技城有610萬平方呎土地的對手，恆基執董黃浩明有利益衝突。早前，恆基老闆李家誠親自為黃浩明站台，讚其「出名公正」，保證不會出現利益衝突。

趙式浩進一步解釋，在討論如北部都會區等重大政策時，議員若持有相關土地權益，其發言動機容易遭受公眾質疑。「你是在講業界香港社會利益，還是在講你本身公司的一個考量？這是一個身份的問題。」他直言，「黃先生有這個包袱」，他引述業界輿論，指老闆李家誠為其提名，那是否會出現維護集團利益的問題。趙式浩強調，自己的角色是純粹的「代議士」，目標是整合業界聲音向政府建言，不受商業利益牽制。

此外，他指自己有十年經驗，「有房地產碩士、有資產管理拍照、有幫業界融資，最重要我還是區議員，知道跟政府溝通的技巧了」，表示自己能將業界意見帶到政府。並指自己的提名比公布的更多，且包含大中小開發商和建造商，形容「很均衡」。翻查公開提名表，趙式浩獲新世界行政總裁黃少媚、莊士地產、東立地產等提名，並有多個建造商代表。

拒用地產商的老舊模式 籲以數碼貨幣吸引年輕投資

談及「北部都會區」，趙式浩直指最大難題在於資金。「現在樓市不是一支箭上升的時候了」，不能再用過去地產商老舊的發展思維，認為「買樓、建樓、賣樓」的循環模式已經失效，「過去是發展商、地產商優先，今天可能是產業優先，帶動資金和地產」。他假設芯片公司「英偉達」來港設廠，將帶動投資、就業和周邊住宅需求，從而激活整個經濟鏈條。

「北都是二三十年的長遠規劃」，他指若當選會首先推動北都發展。他認為，必須跳脫單靠政府發債或銀行貸款的傳統思維，倡議結合創新融資工具，例如阿聯酋允許用數碼貨幣投資房地產，讓經濟效益反饋至本地經濟。他指出，全球數碼資產市場規模龐大，若能引導其中一小部分流入實體項目，將成巨大動力。他認為，數碼貨幣能吸引年輕投資族群，「賺到錢後就會投資實體經濟分散風險」，為發展基建和土地平整引入活水。

以高靈活性的「小船」自比 暗指大地產商轉型不易

他主張自己作為中年一代，具備整合各方資源的獨特優勢，「我在業界裡面是可以打通（年齡層）的。」趙式浩表示，其經驗涵蓋本地、內地及海外地產與資產管理，能扮演橋樑角色，協助有地的發展商、有資金的投資者，以及有技術的內地或海外企業，透過創新模式合作，「大家一起吃個蛋糕，一起做好件事」，共同推動北都項目。

他舉例代表商會在年中與20個地區和國家的東盟代表簽署合作備忘錄，加強資源技術交流，構建平台，「70年代香港都是這樣的，走出去，把生意和技術找回來」。趙式浩認為東盟適合做香港的合作夥伴，如特首李家超在新一份《施政報告》中宣布將在馬來西亞吉隆坡開設經濟貿易辦事處，「他們在全面推進經濟，資金很多，要找出爐，香港就很合適。」他舉例，若東盟國家希望是在香港成立分公司、生產基地火上市，「我就可以帶他來北都」。

趙式浩將自己比做「小船」，「航空母艦在經濟好的時候有優勢，但經濟面臨挑戰的時候，小船的靈活性就很重要」。暗指大型傳統地產商在當前財務壓力下轉型不易。