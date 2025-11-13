立法會選舉｜黃浩明倡過渡性開發北都　趙式浩盼官員真正拆牆鬆綁

立法會選舉12月7日舉行，香港建造商會今日（13日）舉辦候選人見面會，介紹參選政綱，無辯論環節。三個功能界別共六名候選人參加，包括地產及建造界的趙式浩和黃浩明，工程界的卜國明和霍偉棟，建築、測量、都市規劃及園景界的劉文君，其對手林家輝未能出席。



11月13日，立法會選舉地產及建造界，恒基地產執行董事黃浩明對戰帝皇資本集團董事總經理趙式浩。（羅國輝攝）

黃浩明力推「1.5級開發」北都 減輕政府財政負擔

見面會上，從事40年的房地產開發的恒地執行董事黃浩明，在政綱中提到「推動地產界把握國家十五五規劃機遇」，他說自己很了解業界，今日香港要思考怎樣融合和服務國家發展，「過去講融合，今天講服務，想想我們可以怎麼幫助國家。」

11月13日，立法會選舉地產及建造界候選人、恒基地產執行董事黃浩明出席香港建造商會舉辦的候選人見面會。（羅國輝攝）

此外，黃浩明重點討論北部都會區發展，力推「1.5級開發」概念即介乎傳統所謂一級開發（土地平整、基建鋪設）與二級開發（永久建築物興建）之間的過渡性開發模式。他建議政府先以MiC（組裝合成）技術建造五至十年的臨時建築，例如在洪水橋興建集體育、科研於一身的運動科學中心。

他認為此舉有助推動北都快速發展的同時，減少政府財政負擔，亦能幫助本地中小型建築商，「吓吓都咁大，今日氣氛未必做到咁多。」

香港建造商會今日（13日）舉辦選舉論壇，趙式浩出選地產及建造界功能界別。（羅國輝攝）

趙式浩主張打破行業困局 稱不能再用以前房地產思維

黃浩明對手趙式浩為趙世曾長子，帝皇集團香港有限公司董事總經理。他將重點放在「招商引資」與「拆牆鬆綁」，強調需以新思維打破行業困局，指出「不能夠再用以前的房地產，就是買樓、建樓、補地價，跟著走」，否則業界將難見新出路。趙式浩盼憑國際商會網絡，為香港引進東南亞資金。

北都問題上，他認為應該加強北部都會區委員會權力，簡化審批流程，並透過商界帶動發展，「以北都作為試點，行順後可以帶動官員真正做到拆牆鬆綁」，並直言「現在官員的思維需要找方法跟他們傾計」。

他指，有七個理由令選民支持自己參選，包括參選經驗、公平持正、年輕活力、全職投入、內地經驗、國際視野和專業背景。

前處長卜國明籲扭轉公務員避責文化

見面會上，參選工程界的前土木工程處處長卜國明也有出席。他以「以專業護權益，以創新育未來」為口號，直指當前審批程序冗長。他強調公務員體系需要轉變角色，以及扭轉避責文化，「不單是監管者，更要成為促進者。」他指只要專業科學客觀地看待事情，一視同仁，就能清者自清。」

他建議基建債券上限由五千億元提升至一萬億元，並建議推五年修復重建計畫，將老舊基建深層修復、更換，例如投入超過50年的獅子山隧道。至於降低工程造價和加快建設，他提出推動大灣區工程規則標準互認，「黑貓白貓抓到老鼠就是好貓」。

此外，他希望重推逾30年未用的BOT模式（民間參與公共建設的運用模式）。「我要做立法會議員，要做做到嘢的立法會議員」。

霍偉棟為港大工程學院副院長。（羅國輝攝）

港大副院長霍偉棟聚焦加快交通基建

卜國明對手霍偉棟是港大工程學院副院長，稱自己有十年創科經驗，聚焦「加強發展交通運輸基建以加快土地發展」，提出包括第四條海底隧道、西貢隧道、大嶼山發展等方案。

他特別關注中小型工程商機遇，主張「切碎大餅」：「小型工程商負擔不起大型項目，我們需要將餅切碎，讓大家都能吃得到。」作為港大學者，他強調科研成果落地，將推動本地創科與業界結合，提升競爭力。

建測規園界劉文君關注民宿政策 對手林家輝未到場

建築、測量、都市規劃及園景界候選人劉文君主張借鏡國際經驗推動本港建築發展。她關注民宿政策、鄉郊旅遊、頤養院醫療保健、並強調藝術建築能帶動旅遊業發展，倡議將新界村屋建設標準化，簡化審批程序，激活鄉村發展。

其對手是測量師學會前會長林家輝，之前指自己本來打算為謝偉銓助選，隨着謝偉銓棄選，才決定披甲上陣，今日未有到場。