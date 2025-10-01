趙式浩｜推動基礎教育產業化　前瞻佈局實現教育與經濟雙贏

全球人才競爭日益激烈，行政長官在新一份《施政報告2025》中明確提出打造「國際專上教育樞紐」與「國際高端人才集聚高地」的雙目標，既聚焦高等教育發展，亦首次強調基礎教育產業化的重要性，透過擴大非本地生源、提升課程國際認受性及完善教育配套，為香港長遠人才儲備與經濟多元發展奠定基礎。筆者認為，基礎教育產業化是香港應對人口結構挑戰、提升國際競爭力的關鍵方向，惟前提需要確保本地生入學不受影響。



香港中小學教育面對本地學生人口下降的結構性挑戰，單純依賴本地學生已經難以維持教育體系的規模。《施政報告2025》提出以試點形式允許直資學校申請上調非本地生人數，並透過自資模式擴大招收持學生簽證的境外學生，正是針對現時問題徵結作出回應，期望措施可緩解學齡人口減少的壓力，更能為香港教育產業注入新動力，推動學校多元化經營，提升資源運用效率。

基礎教育產業化加強香港品牌

從經濟與社會效益角度來看，基礎教育產業化將帶來不少正面影響。一方面，非本地學生來港就讀將直接帶動教育服務輸出，產生學費、住宿、生活消費等經濟收益，並創造更多教育相關就業機會；另一方面，多元文化背景的學生群體有助營造國際化校園環境，促進本地學生與境外同學的交流互動，培養具全球視野的人才。此外，擴大非本地生招收規模也能為香港未來人才庫提供潛在資源，部分學生畢業後或選擇留港發展，成為支持香港產業轉型與創新的生力軍。

要實現基礎教育產業化的目標，必須同步提升教育質量與國際認受性。《施政報告2025》提出多項措施，包括加強推廣DSE國際認受性、打擊違規辦學行為、制訂《私立學校實務守則》及設立「私校名冊」等，顯示政府對維護教育品牌與標準的重視，有助確保香港教育質量的一致性與可靠性，避免過度擴張影響教育水準，從而維護香港教育在國際上的聲譽與吸引力。

為非本地生提供一條龍服務

要打造好「留學香港」品牌，筆者建議政府可進一步結合工商界與專業團體的網絡資源，針對內地及東南亞等目標市場開展精準推廣，為有意來港就讀的學生及家庭提供全方位支援服務，包括升學諮詢、簽證協助、住宿安排等，真正實現「一條龍」服務。

基礎教育產業化的推進，能夠與香港整體人才戰略產生協同效應，《施政報告2025》中強調要「進一步打造國際高端人才集聚高地」，透過吸引優秀境外學生來港就讀，香港能提前發掘和培養潛力人才，為這些學生未來在港升學、就業乃至定居創造條件，形成人才引進的良性循環，對於應對香港人口老化、勞動力不足等長期挑戰具有重大意義。

前瞻佈局實現教育與經濟雙贏

此外，基礎教育產業化有助強化香港與內地及國際的聯繫。隨着更多內地及海外學生來港就學，香港將成為跨文化交流與知識傳播的樞紐，進一步鞏固其作為中外文化交流橋樑的角色，既符合國家對香港的定位，也能為香港經濟社會發展注入新動能。筆者建議政府在過程中加強對學校的支援與監管，確保非本地生招收政策在實施過程中兼顧「質量」與「公平」，並為本地與非本地學生提供充分的交流與融合機會，促進社會和諧與共融。

《施政報告2025》中關於基礎教育產業化的方向體現了政府對教育發展的長遠視野與戰略思維，筆者認為推動基礎教育產業化既是應對學齡人口下降的短期措施，更是香港提升國際競爭力、實現經濟多元發展的長遠戰略。在保障本地生入學的大前提下，通過擴大非本地生源、提升教育質量與國際認受性，以及完善相關配套措施，香港有望打造具國際影響力的基礎教育品牌，為「國際教育樞紐」建設打穩根基。

未來，建議政府加強與工商界、教育界及社會各界的合作，共同推動教育產業化的實施與完善。同時，應持續優化教育質量監管機制，確保產業化進程中保持香港教育的高標準與特色，共同貢獻讓香港在全球教育競爭中脫穎而出，實現教育與經濟發展的雙贏局面。

作者趙式浩是經民聯南區區議員，香港地產及建造業關注組召集人。



