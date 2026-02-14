國安白皮書｜政府舉行研討會　李家超：具「一錘定音」指導意義

特區政府早上(14日)在政府總部舉辦《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書專題研討會，行政長官李家超、中聯辦主任周霽、駐港國安公署署長董經緯、中央港澳辦原一局局長王振民等人主講。李家超致辭時表示，國務院新聞辦公室2月10日發布的白皮書對香港特區具有「一錘定音」的指導意義，對於香港全面準確貫徹「一國兩制」方針，進一步做好維護國家安全工作，意義重大而深遠。



李家超特別提到，白皮書在黎智英案重判翌日發布更具警示意義，必須以總體國家安全觀為指導，把握「一國兩制」下維護國家安全的「六個堅持」。



行政長官在出席《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書專題研討會致辭。（政府新聞處）

白皮書明確「一國兩制」最高原則

行政長官李家超在研討會上致辭，分享三點啟發和體會。首先，他強調，白皮書明確維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，並系統總結了香港維護國家安全必須把握的實踐要求，發揮了「一錘定音」的作用。

白皮書從五個部分闡明了香港維護國家安全的歷程，包括鬥爭從未停止、中央政府的根本責任、特區的憲制責任、香港由亂到治走向由治及興，以及以高水平安全護航「一國兩制」事業高質量發展。李家超認為，白皮書對於香港全面準確貫徹「一國兩制」方針，進一步做好維護國家安全工作，意義重大而深遠。

國務院新聞辦在2月10日發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書。（李家超facebook）

黎智英判刑後發布 具現實警示意義

白皮書在壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被重判入獄20年翌日發布，李家超指出，白皮書發布的時間節點十分關鍵，具有立足現實的警示意義。他表示，黎智英賣國禍港，罪證纍纍，其案件是《香港國安法》實施後首宗定罪的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案件，案件的審結是香港維護國家安全工作的重要里程碑。白皮書在此時發布，警醒香港必須牢記因國家安全中門大開而導致的政治亂象，必須時刻警惕國家安全風險，全方位做好維護國家安全工作。

壹傳媒創辦人黎智英2月9日被法院就串謀勾結外國勢力等罪宣布判囚20年。

須以總體國家安全觀為指導 把握「六個堅持」

李家超又表示，《白皮書》在以高水平安全護航「一國兩制」事業高質量發展的章節中指出，必須以總體國家安全觀為指導，把握「一國兩制」下維護國家安全「六個堅持」。包括：一、堅持中央的根本責任和特區的憲制責任相統一，即中央主導、特區主責，符合「一國兩制」方針，全面準確實施國安法律；二、堅持把特區管治權牢牢掌握在愛國者手中。

三、 堅持尊重和保障人權，依法保護香港的規定享有的權利和自由；四、 堅持在法治軌道上維護安全，嚴格依照法律，保持司法獨立；五、 堅持統籌發展與安全，以高水平安全護航高質量發展，再以高質量發展保障高水平安全；六、 堅持在開放中維護安全，在高水平安全下推進對外開放，貢獻國際經濟金融安全。

12月16日，行政長官李家超向國家主席習近平述職。（李家超facebook)

安定繁榮來之不易 需加倍珍惜

李家超總結，當前世界百年變局加速演進，香港面對的國家安全風險變化莫測，「今天安定繁榮的局面來之不易，必須倍加珍惜」。他續指，政府會繼續加強宣傳教育，帶領社會各界深入學習《白皮書》內涵。他鼓勵政黨、社團等舉辦相關學習活動，加深市民對維護國家安全的意識和正確理解，自覺維護國家安全，為國家現代化建設和民族復興貢獻更大的香港力量。