國安白皮書｜黎智英判刑後發布　劉兆佳：標誌香港動亂時代結束

壹傳媒創辦人黎智英昨日（2月9日）被法庭宣布判處20年監禁，國務院新聞辦公室今日（2月10日）發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書。全國港澳研究會顧問劉兆佳指出，此舉既避免美西方藉司法案件炒作干預，亦象徵「香港回歸以來的長期動亂階段基本結束，香港進入由治及興新階段」。全國港澳研究會顧問譚耀宗強調，白皮書是對國安法實施後階段性成果的總結，「向世界公開講出來，是有需要的，因為有人對我們維護國安有雙重標準」。



黎智英被判囚20年 國務院次日發布國安白皮書

壹傳媒創辦人黎智英去年底被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪成，昨日（2月9日）被法庭宣布判囚20年。其餘認罪的被告包括六名《蘋果日報》 高層員工、「重光團隊」成員李宇軒及陳梓華則分別判囚6年3個月至10年不等，預料服刑到2027至2031年不等。

國務院新聞辦公室今日（2月10日）發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，從五個方面闡述香港國安問題，包括：香港維護國家安全的鬥爭從未停止、中央政府對香港有關的國家安全事務負有根本責任、香港特別行政區切實履行維護國家安全的憲制責任、香港實現由亂到治走向由治及興、以高水平安全護航「一國兩制」事業高質量發展。

黎智英案代表香港動亂時代的終結

全國港澳研究會顧問劉兆佳接受《香港01》訪問，指白皮書特意等到這個時間發表，是若太早發表，美西方會藉機批評中國政府藉此向香港施壓重判黎智英。此外，黎智英案的結束也代表香港正式告別回歸以來一段長時間動亂的終結。

全國港澳研究會顧問譚耀宗亦表示，白皮書在這個時候提出，是因為國安法裡面最嚴重的、涉及幕後黑手的黎智英案完結。他指，白皮書對過去一個階段香港維護國安安全有全面的闡述，「向世界公開講出來，是有需要的，因為有人對我們維護國安有雙重標準」。

不過，劉兆佳強調，「這並不代表香港日後不需要面對國家安全威脅」，未來仍然會不斷出現新的國安威脅，例如網絡安全、基礎設施安全、金融安全、海洋資產安全，「不時需要通過法律和其他手段來應對」。譚耀宗表示，未來階段要加強宣傳教育工作，檢視國安漏洞和外國勢力的滲透。

劉兆佳：維護國安是鞏固法治、人權和自由的基礎

對於白皮書對香港社會乃至國際社會傳達的訊號，劉兆佳闡明，「維護國家安全與保障香港的繁榮穩定並非矛盾，反而是鞏固法治、人權與自由的基礎」。他強調，香港作為國際大都會，將繼續保持開放包容，確保法治與人權自由受保障，以增強本地與國際社會對香港發展的信心。

劉兆佳進一步解釋，白皮書重點在於闡述「一國兩制」的成功前提是香港必須有效維護國家安全，若香港成為危害國家安全的基地，則「一國兩制」將難以運作。他澄清，白皮書內容並非針對個別案件，而是明確香港在「一國兩制」下有維護國家安全的憲制責任和應有之義。