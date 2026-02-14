國安白皮書｜黎智英判刑後發布　李慧琼：駁國際社會對國安法誤解

政府今日（14日）舉行《「一國兩制」下香港維護國家安全實踐》白皮書專題研討會，歷時逾1.5小時。對於白皮書在黎智英案判刑後公布，有何象徵意義，立法會主席李慧琼在會後見記者時，引述全國港澳研究會副會長王振民提及發表白皮書的原因，是國際社會對香港國安法的實施存在誤解，且部份言論失實，其發布原因有時間考慮。行政會議成員林健鋒則認為是時間巧合。



行政長官在出席《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書專題研討會致辭。（政府新聞處）

研討會長1.5小時 李家超、周霽、董經緯、王振民、譚惠珠發表體會

國務院新聞辦公室周二（10日）發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，是國新辦第三次發布涉港的白皮書。

特區政府今日（14日）舉行白皮書專題研討會，歷時逾1.5小時。立法會主席李慧琼見記者時稱，研討會內容豐富，首先是行政長官李家超發言，接着由中聯辦主任周霽、駐港國安處署長董經緯、全國港澳研究會副會長王振民、香港基本法委員會前副主任譚惠珠等人，發表白皮書的實踐體會。現場所見，多名司長及局長、行會成員及立法會議員均有出席。

政府今日（14日）舉行《「一國兩制」下香港維護國家安全實踐》白皮書專題研討會，行政會議成員林健鋒及立法會主席李慧琼後見記者。（任葆穎攝）

被問白皮書在黎智英案判刑後公布，有何象徵意義，李慧琼引述王振民提及發表白皮書的原因，是國際社會對香港國安法的實施存在誤解，且部份言論失實，其發布原因有時間考慮。她又相信，法庭已依照證據就黎智英案作嚴肅判決，這彰顯法庭裁決在維護國家安全的角色。

林健鋒：用一宗案件演繹整份白皮書或不夠全面

行政會議成員林健鋒則認為是時間巧合，一切要根據實際情況進行，又引述特首所述「一件事做好咗，咁就去做」，按照白皮書指引實踐有關建議，「香港明天會更好」；若用一件事、特別是一宗案件演繹整份白皮書，可能不夠全面。他強調特區政府依法辦事，並非如外媒發布的不實報道。

政府今日（14日）舉行《「一國兩制」下香港維護國家安全實踐》白皮書專題研討會，歷時逾1.5小時多名司長及局長、行會成員及立法會議員均有出席。（任葆穎攝）

林健鋒提及，研討會全面回顧自香港回歸以來，在維護國家安全工作。國安法尚未實施時，反對派聯同外國勢力用不同方法「搞亂香港」，佔中、反修例是「血淋淋」的例子。他指出，國安並非遙遠概念，與各人生活、企業運作有很大關聯。

憶23條立法 林健鋒：國家安全在全世界有共同底線

他自言曾參與23條立法工作，憶述當時商界提及做生意與外國有聯繫，問及如何分清界線，當時律政司司長林定國回應指，與外國溝通絕對無問題，這句話給予工商界很大信心。他指，國家安全在全世界有共同底線，通過國安法和23條是特區的責任，政府已進行大量宣傳和招商引資，國際認同香港在特首李家超領導下更為安定，令投資者更有信心，資金陸續來港。

政府今日（14日）舉行《「一國兩制」下香港維護國家安全實踐》白皮書專題研討會，行政會議成員林健鋒及立法會主席李慧琼後見記者。（任葆穎攝）

李慧琼亦稱，研討會啟發良多，白皮書首部份回顧過往面對的國安挑戰，以及其經歷的「鬥爭路程」，包括2019社會暴亂、外部勢力干擾，強調沒有國家安全，香港就沒有繁榮。

李慧琼：立法會議員會與社會各界分享研討內容

她說，國安風險依然存在，須時刻保持警惕。白皮書亦展望將來，提出「六個堅持」，包括堅持中央的根本責任和特區的憲制責任相統一，總結過去五年實施國安法規律，並展望未來香港的高質量發展。

她稱，相信立法會議員稍後會將研討會上的內容與社會各界分享。對於有關國安問題的抹黑和報道，白皮書「正本清源」地講述維護國安歷史，共展望未來，增強投資者信心。