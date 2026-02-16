林智遠：審計「雷達網」涵蓋各政策　包括宏福苑火災、巴士安全帶

去年11月大埔宏福苑發生五級大火後，特區政府成立援助基金，迄今累計總額逾45億元。政府已表明基金帳目會呈鐜審計署。大火還揭示發方面制度漏洞，審計署署長林智遠表示，只要不影響獨立委員會調查，與火災事故相關的政策局及部門都有可能受審計。



審計工作如政府醫生 助提升政府問責性

林智遠接受商業電台專訪時表示，盤點審計署過去一年主要工作。談及宏福苑火災，他形容審計工作有如「政府醫生」，可助提升政府服務表現和問責性。他表明，只要不影響獨立委員會的目標及調查，與火災事故相關的政策局及部門都有可能受審計。

審計署署長林智遠。（審計署facebook）

特區政府在宏福苑火災後成立援助基金，民政及青年事務局局長麥美娟早前書面回覆立法會議員質詢時透露，截至上月26日，基金總額達45億元。當局又稱，基金帳目將按相關法例規定，呈交審計署署長進行審計。林智遠表示，署方每年會恆常審計民政及青年事務局管理的不同基金，即使未到年結，亦會有年中審計，有關報告一般在年結後提交立法會省覽。

審計「雷達網」包括所有落實及執行的政策

訪問話題亦觸及早前引起爭議的巴士乘客強制佩戴安全帶法例。運輸及物流局局長陳美寶指草擬法律條文時存在技術上的不足，「在這方面我承認是不理想」。林智遠表示，審計的「雷達網」會包括所有落實及執行的政策，但不會評論政策目標或立法會決策。他指出，政府已表明會就安全帶事件重新諮詢，過往審計報告或帳委會的公開聆訊，亦有提出有部分政策的諮詢工作不足。

審計署去年應財經事務及庫務局邀請，就物流署採購冒牌樽裝飲用水的招標過程進行審計。林智遠表示，去年11月已收到財庫局對審計報告的回應，會繼續跟進事件。他強調，審計不是一次過，如果有需要，就會持續跟進。他相信政府部門都尊重及認真落實審計報告的建議，但亦明白執行時情況可能千變萬化，署方會以協助角色不斷提醒，希望公務員認真處理問題。