冒牌水｜林智遠：短期內交審計報告草稿　是否涉問責「不便透露」

政府發生飲用水風波，審計署應財經事務及庫務局要求，就今次採購招標過程審查。審計署早前稱對政府採購樽裝飲用水招標過程的調查工作大致完成，已着手撰寫管理建議書。



審計署署長林智遠今日（1日）出席特區政府舉辦的國慶酒會後，被問及報告內容是否涉及有人被問責？他指不便透露，要與不同部門溝通。



林智遠（王海圖攝）

報告草稿牽涉問責？ 林智遠：不便透露、會做好分內事

林智遠表示，現時大致完成調查，短期內會將報告草稿發給有關部門，溝通後視乎大家對內容所載事實是否同意，再將審計建議發給各部門。被問及草稿是否牽涉有人被問責？林智遠表示要做好分內事，即審計工作，而報告內容不便透露，皆因始終要與不同部門溝通，讓大家同意報告所載事實。

政府早前發生冒牌水風波。（廖雁雄攝）

政府轉用內地品牌樽裝飲用水，事後卻被揭供應商涉提供冒牌水，連檢測認證也疑似造假。及後，財庫局作出跟進行動，包括邀請審計署就今次採購樽裝飲用水的招標過程進行審查；成立專責小組審視現有政府採購機制；責成物流署承擔主體責任，就出現問題的樽裝飲用水合約加緊做好善後工作。