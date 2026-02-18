車公誕求籤｜沙田連續兩年得下籤　今年第83籤籤文解曰：凡事不吉

請點擊以下圖片觀看直播

【農曆新年／大年初二／求籤／車公廟】今日大年初二（18日）車公誕，新界鄉議局今早按傳統到沙田車公廟為香港求籤祈福。主席劉業強為香港求得第22籤，連續第9年求得中籤，至於沙田鄉事委員會主席莫錦貴為沙田求得第83籤下籤，是他連續第二年為沙田求得下籤。根據華人廟宇委員會網頁細味好籤，車公籤第83籤解曰：凡事不吉。



2月18日沙田鄉事委員會主席莫錦貴（右）為沙田求得第83籤下籤，是他連續第二年為沙田求得下籤，左為鄉議局主席劉業強。（夏家朗攝）

劉業強2月18日為香港求得第22籤，連續第9年求得中籤（右）；至於沙田鄉事委員會為沙田求得第83籤下籤（左）。（任葆穎攝）

沙田鄉委會莫錦貴： 意思是像人病後要回氣

沙田鄉事委員會主席莫錦貴為沙田求得83下籤，籤文為「掛帆順水上揚州，半途頗耐浪打頭，實力撐持難寸進，落橈下𢃇水難流。」解曰：凡事不吉。莫錦貴解籤指，香港「病完要回氣」，凡事小心「慢慢嚟」 ：「唔係個醫生睇完你，就會樣樣都好翻嘅」。

車公廟解籤師傅陳天恩居士指，第83籤籤文形容初時非常好，但船駛到海中心時，主杆被風打斷，船在海「氹氹轉」。（夏家朗攝）

解籤師傅陳天恩：如船在海氹氹轉

車公廟解籤師傅陳天恩居士指，籤文形容初時非常好，但船駛到海中心時，主杆被風打斷，船在海「氹氹轉」，寓意沙田在經濟、出入等各方面不理想，籤文「無樣掂」，「樣樣都要小心」。

丙午年火大易有火災

陳天恩又指今年正值九運，丙午年火大，容易有火災，雖然陽火「燒不死人」，但籲市民煮食時要謹慎，注意交通安全和身體健康，並且要節約金錢。至於如何化解，他說視乎市民會否檢點自身，注意安全。

翻查資料，於沙田鄉事委員會主席莫錦貴去年蛇年亦是為沙田求得下籤，該籤為第82籤，籤文為：「心中日復自思量，時運未通怎主張；進退難為無定處，恐防患禍與災殃。」與2019年的籤文相同。

劉業強（右三）2月18日為香港求得第22籤，連續第9年求得中籤，至於沙田鄉事委員會為沙田求得第83籤下籤（左）。（任葆穎攝）

