許正宇再駁金融中心遺址論：國家發展是最強底氣　一國兩制具優勢

財經事務及庫務局局長許正宇今日（2月21日）在電台節目中指，今年初至今已有逾20間公司在港上市，招股量超過800億港元，同時有近500間公司輪候上市，反應本港吸引國際投資者。



他反駁把香港稱作「國際金融中心遺址」的說法，指「最重要是對國家和香港保持信心」。他指出，國家的發展、科技的進步，「是我們發展最大的底氣」，「一國兩制」更給予香港獨特優勢。對於美國總統特朗普宣布向全球加徵一成關稅，許正宇評估對香港影響有限，並強調香港政策的穩定性正成為資金和投資的「安全港」、「避風港」。



財經事務及庫務局局長許正宇2月21日在電台節目表示國家是本港發展的最強底氣。（廖雁雄攝）

首兩個月逾20間企業在港上市 資額逾800億港元

許正宇今日在電台節目中透露，今年首兩個月已有超過20間企業在港上市，招股集資額逾800億港元。他進一步指出，目前正有約480間公司等候上市，當中包括10間國際企業。在市場交易方面，今年一月股票平均每日成交額達2,700多億元，單日成交額更曾突破3,000億元。許正宇表示，相關成績「絕非偶然」，是社會各界包括政府及金融機構努力的成果。

許正宇亦提及大宗商品交易方面的進展。自倫敦金屬交易所去年認證香港作為遞交港後，一年內已有15個有色金屬倉儲設在香港，儲存總量達2萬噸。

許正宇指，目前正有約480間公司等候上市。（資料圖片）

早前有聲音指香港金融中心排名下跌，形容為「遺址」。許正宇回應稱，「大家當時講到香港金融中心跌出三甲、排第五，又說是遺址」，他強調必須對香港保持信心，因為「國家的發展包括新質生產力、包括科技的進步，是我們發展最大的底氣」，而「一國兩制」亦給予香港獨特優勢。他認為，只要香港有決心做對的事，自然能夠做得好，並指出香港的國際性在金融市場層面充分體現。

美國總統特朗普敦促歐盟官員對中國產品徵收高達100%的關稅。(Reuters)

評估美加徵關稅影響有限

對於美國總統特朗普宣布將向全球加徵一成關稅，許正宇評估對香港影響有限。他表示：「我覺得反而見到這件事，體現香港政策穩定性及確定性，這方面對香港作為資金、投資安全港、避風港，正正體現到我們的優勢。」

他同時指出，香港服務業佔本地生產總值（GDP）比重相當大，經濟有一定韌性，即使面對不同關稅情況，對經濟影響相對有限，只要繼續努力，「香港整體環境只會更好」。