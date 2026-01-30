邊境建設費｜去年預算案提私家車收200元 許正宇：現階段不推行
撰文：王晉璇
2025年《財政預算案》提出，將研究向陸路離境私家車收取200元邊境建設費，社會出現不少反對聲音，指影響粵港澳大灣區融合。財經事務及庫務局局長許正宇在今日（30日）在立法會財經事務委員會中表示，經過慎重考慮之後，現階段不會推行有關收費。
收邊境建設費被質疑影響融合
面對財政赤字，《2025財政預算案》提出研究向陸路關口離境的私家車開徵邊境建設費。政府消息人士指，如果收取200元私家車邊境稅，每年可帶來10億元的收入。當時，社會有不少聲音質疑，新稅加上來回港珠澳大橋收費，一次出行要超過500元，將會影響車主出行意欲，對「港車北上」及「粵車南下」帶來反效果，變相影響大灣區融合。不過，財政司司長陳茂波就指私家車北上是少數，不會影響兩邊的融合。
今年《財政預算案》將於2月25日公布，自由黨立法會議員陳曉峰今日在立法會財經事務委員會中提問邊境建設費相關問題。財庫局局長許正宇表示，經過慎重考慮之後，現階段不會推行有關收費。
