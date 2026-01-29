金價狂潮｜恒生黃金ETF首掛升9.6%　許正宇︰助香港黃金市場創新

恒生投資推出的「恒生黃金 ETF」（3170）今日（29日）在香港交易所上市，截至下午2時15分，價格報17.53元，較上市價16元升9.56%。該ETF為全港首隻可於銀行兌換實物黃金的ETF。



財經事務及庫務局局長許正宇在上市儀式上致辭，祝賀「恒生黃金 ETF」成功上市，並表示，恒生黃金 ETF的上市，支持將香港發展為國際黃金交易樞紐的願景，並有助於香港黃金市場的增長與創新。該 ETF 探索透過持牌數字資產交易平台分銷，將有助連接傳統與數碼金融，發掘新機遇。這項發展與行政長官於2025年施政報告提出要推動構建世界級國際黃金交易市場的目標高度一致。

最近黃金價格暴漲，引發不少人搶購。（網絡圖片）

考慮增加代幣化非上市類別基金單位選擇

恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹表示，恒生投資推出恒生黃金 ETF，這是一個重要里程，標誌著恒生投資在加強 ETF 產品組合，以及為投資者擴展投資方案方面邁出了一大步。恒生黃金 ETF的推出，體現了該行致力推動香港成為領先國際黃金交易樞紐的承諾。

每手投資額約800元

恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示，作為香港首隻可於銀行贖回實物黃金的ETF，此產品為個人投資者提供簡單投資於黃金市場的方式，助他們靈活佈局於股債以外的其他資產類別。未來，恒生投資將繼續透過提供多元化的產品，協助客戶一站式靈活調整投資組合，實現財富穩健增長。

「恒生黃金 ETF」追蹤倫敦金銀市場協會（LBMA）上午黃金價格的表現（未計費用和開銷前），並為投資者提供於恒生銀行贖回實物黃金的選項 。實物黃金交易流程、黃金存倉及實物贖回均於香港進行。此 ETF 的發行價格為每單位16元，每手交易數量為50單位，即每手投資額約800元，管理費用為每年 0.25%。