露營亂象｜江玉歡：遊人隨地棄垃圾有冇罰？港人弄髒營地罰一萬

農曆新年期間不少內地客來港露營，西貢鹹田灣及鄰近的西灣據報一度超過600個帳篷，有人非法生火、隨地拋棄垃圾。新民黨前立法會議員江玉歡表示，香港露營並非無例可管，問題在於有否嚴格執行，馬來西亞拘捕隨街棄置煙蒂的遊客，這一招絕了點，但形容勝在有效。她說，香港人餵鴿要罰款5000元，弄髒營地和廁所至少罰款10000元，反問「隨地棄置垃圾的，我們有冇懲罰他們的？」江玉歡提及其他城市做法供參考，包括加強執法、行配額制、登記住址以便追責等。



負責管理郊野公園的漁護署今天（22日）表示，年廿七（14日）至年初六在麥理浩徑第一、二段、鹹田灣營地、西灣營地、浪茄灣營地共有26宗執法個案，包括亂拋垃圾及非法生火等。漁護署正就轄下熱門景點嘅長遠管理策略研究，參考黃金周經驗，考慮各種優化方法，包括應否引入預約制及收費等，下半年諮詢立法會。



綠色和平2月18日實地考察，發現鹹田灣及西灣共有近600個帳篷。（綠色和平提供）

江玉歡。（梁鵬威攝）

江玉歡：露營非無例可管 隨地棄垃圾的有冇懲罰？

江玉歡在社交平台表示，近年有遊客選擇另類住宿，即在郊野公園、海灘或在偏僻處露營，結果出現遍佈垃圾及公廁不勝負荷的情況。

香港露營並非無例可管，問題在於我們有否嚴格執行。對於隨地棄置垃圾的，我們有冇懲罰他們的？ 江玉歡

農曆新年期間不少內地旅客來港露營，2月20日年初四中午，西貢鹹田灣營地有人剛到紮營，有人執拾離開，沙灘可見留有垃圾。（梁鵬威攝）

江玉歡：馬來西亞拘捕隨街棄煙蒂遊客 做法絕但有效

江玉歡表示，馬來西亞2026年1月採取強力捉「垃圾蟲」，不少隨街棄置煙蒂的遊客被捕，處以罰款以及掃街或洗公廁，形容做法是絕了點，但勝在有效。

香港人餵鴿也要罰五千大元，弄髒營地和廁所起碼罰一萬。香港以好山好水吸引遊客，但有否就配套先諗清楚？ 江玉歡

農曆新年期間不少內地旅客來港露營，2月20日年初四，西貢鹹田灣營地中午仍有數十個帳篷。（梁鵬威攝）

江玉歡提其他城市做法：加強執法、配額制、登記住址

她說，香港有41個營地，先到先得不用登記，對露營者當然方便，反問當遊客多過本地人使用，這是否是設置營地的初心？香港的遊樂設施的維修保養費用與從這部分旅客獲得的收益是否成正比？她提及其他城市的處理方法，較普遍是加強執法、採取登記和配額制，及要求露營人士提供當地住址證明，違規也可追責。

農曆新年期間不少內地旅客來港露營，2月20日年初四，西貢鹹田灣營地中午仍有數十個帳篷。（梁鵬威攝）

江玉歡指，除了貼告示呼籲或派員加強清潔，香港還有更有效的方法嗎？她分享最近的南美之行中，最深刻的體會是遊客與市民所付出的大有不同，任何遊客服務及產品都是遊客價，免費的免問，形容這才叫做旅遊業，及令確保旅客的體驗達至合理的質素。

當我們一邊要檢討政府服務的收費水平，要市民承擔多些，即所謂的能者多付、用者自付，另一方面卻低價廣招遊客，修建公廁及其他設施令遊客更方便，這是否合符經濟原則，特別我們這幾年是赤字預算？ 江玉歡

江玉歡認為，對待遊客為何不以能者多付或用者自付為原則，坦言想起祖母的常用語：「打腫臉充胖子。」