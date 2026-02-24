兩會｜黃錦輝倡大鵬灣設「國家級海洋公園」　促進港深科研合作

全國「兩會」將分別於3月4日及5日在北京開幕。第十四屆港區全國政協委員、立法會議員黃錦輝今日（24日）公布6項提案，圍繞深化粵港澳大灣區建設與合作。提案包括深港共同打造「大鵬灣跨境創新基地」，在當地建設國家級的海洋公園，以發展綠色海洋經濟及跨境科研，例如建設智慧海灣實驗場及跨境科研平台等。



去年12月，香港大鵬灣獲選為全國「美麗海灣優秀案例」，是香港首次獲得這項表揚。（環保署圖片）

倡大鵬灣建「國家級海洋公園」

大鵬灣位於香港東北水域，水質指標整體達標率達100%，符合國家第一類海水水質標準，去年12月進入第四批全國「美麗海灣」名單。黃錦輝認為，大鵬灣具備發展綠色海洋經濟及跨境科研的條件，可以在此地打造一個跨境創新基地，乃至「國家級海洋公園」，同時開展旅遊和海洋研究工作。

他的具體建議包括成立跨境海灣管理委員會、建設智慧海灣實驗場及跨境科研平台、深化港深科研合作等。科研方面，黃錦輝形容可以開展深海研究，舉例抽取深海植物及魚類的成分以製藥。

黃錦輝（黃浩謙攝）

設跨境IP交易服務平台 香港負責結算與仲裁

黃錦輝亦提出，鑒於大灣區創科與文創活動日益蓬勃，可設立「一站式跨境知識產權（IP）交易服務平台」，服務大灣區、輻射全國、連接全球。他指平台不僅展示各個IP，也透過「一鏈存證、三地互認」、動態估值系統和衍生品轉化的機制，以支援IP相關的交易、融資及產品開發。

他希望香港設總部負責交易規則、結算與仲裁，深圳、珠海設分中心對接文化及高新技術產業，透過政府引導和市場化運作，並配套制度互認、稅務便利、金融支持及專業服務。

其他四項提案包括加快推動河套深港科技創新合作區高質量發展、推進「人工智能+人文學」行動、全面優化大灣區兩地出行對接、完善青少年心理健康保護與支持體系。