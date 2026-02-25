財政預算案｜陳茂波：過去一年外圍風雲變幻　香港在轉變中成長

【財政預算案2026】財政司司長陳茂波今日（25日）發表新一份《財政預算案》，在結語形容過去一年「外圍風雲變幻」，香港亦經歷着經濟轉型，並一直在轉變中成長。他指，政府要用好本港自身優勢，把握國家的堅實支持，推動經濟提速、增量、持續發展，為市民創造更好的發展機會、提升生活質素。



財政司司長陳茂波到立法會公布新一份財政預算案。（梁鵬威攝）

圖輯：宣讀財政預算案期間的立法會



+ 32

陳茂波形容過去一年「外圍風雲變幻」，香港亦經歷着經濟轉型，部分行業仍面對壓力。他指，科技創新，尤其AI的發展，帶來不少機遇，亦帶來挑戰；然而，香港一直在轉變中成長、創新中進步，展現出強勁的拼勁與韌力、無比的敏銳與靈活。經歷不斷蛻變的本港經濟已校準方向、穩步發展。

他指，本港中西薈萃、法治良好、簡單低稅、安全宜居，讓人才、企業和資金匯聚。政府要用好這些優勢，把握國家的堅實支持，推動經濟提速、增量、持續發展，為市民創造更好的發展機會、提升生活質素。

他亦指，今年預算案的封面顏色是紫色，代表着優雅與魅力，也代表冷靜與堅持，寓意在瞬息萬變的外部環境中，本港經濟內生動力不斷增強，也意味着人們對幸福的期盼。

今年預算案的封面。（陳茂波「司長隨筆」圖片）

陳茂波表示，明年是回歸30周年，政府要堅定信心、策馬揚鞭，發揮好「一國兩制」的優勢，讓發展更多元而包容、更豐富而精彩，為市民的美好生活不懈奮鬥，為中國式現代化作出更積極的貢獻。

▼2026財政預算案．重點▼

