財政預算｜陳茂波稱研美酒佳餚等活動　以不同形式「散落每區」

財政預算案下月出爐，財政司司長陳茂波今日（16日）出席立法會財務委員會特別會議，提到會研究如何盤點各區特色，又指不少活動如香港美酒佳餚巡禮（Wine and Dine）很受歡迎 ，會研究能否以不同形式和規模「散落到每區都有」。他又指會透過旅遊界說好香港故事，並舉辦更多盛事，吸引旅客來港。



財政司司長陳茂波今日（16日）出席立法會財務委員會特別會議，他估計未來兩三年地價收入不足以支持基建投入。（梁鵬威攝）

官商民合作辦夜市值得探討

選委界立法會議員李鎮強關注當局會否鼓勵增辦墟市，以及如何帶旺夜市？陳茂波回應表示，留意到不少活動如香港美酒佳餚巡禮（Wine and Dine）很受歡迎 ，會研究能否以不同形式和規模「散落到每區都有」，並將每區特色顯現，期望區議會能提供寶貴意見。至於夜市，他指要官商民合作，認為值得探討。

香港人對於本地餐飲同零售市道非常重要，除咗生意， 大家感覺開心啲、happy啲都係重要。 陳茂波

旅遊界立法會議員江旻憓今日（16日）出席財務委員會特別會議，但未有發言。（梁鵬威攝）

啟德西九目標客群非只港人 須吸納更多旅客增流量

陳茂波指，不論是啟德或西九文化區設施，目標客群不只是港人，更要吸納其他地區旅客，「如果（只得香港人），我哋唔夠人流量，賣飛收入唔夠，對於要搶好嘅表演者或盛事嚟香港舉辦，競爭力會唔夠」。他說要結合大灣區人口助力，增加香港的吸引力。

會展業方面，陳茂波指除了補貼來港辦展的展商，未來方向是設法吸引大型主題展覽來港，豐富展覽業內容，同時吸引旅客來港，而這批旅客通常是高消費群組。

他又指，過往數年地緣政治起了深刻的變化，受外媒抹黑影響，減低歐美旅客來港意欲。他說政府會透過旅遊界說好香港故事，並舉辦更多盛事，「佢哋嚟香港睇過，就知香港同外面報道非常唔同，係非常有活力。」

立法會財務委員會特別會議今日（16日）舉行。（梁鵬威攝）

另一選委界立法會議員何俊賢關注遊艇配套不足，關注當局有何措施，便利相關配套產業長遠投資。陳茂波表示，短期租約的租期通常是7年，若投資基礎設施，回報難以計算，他指政府正在研究能否延長短期租約年期。