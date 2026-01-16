財政預算2026｜陳茂波︰資本市場難免波動　消費增長較弱但已改善

財政司司長陳茂波今（16日）到立法會財務委員會特別會議，簡報香港整體經濟最新狀況，及26/27年度財政預算案諮詢，指出對本港今年經濟展望審慎樂觀，但地緣政治外圍風險加劇，資本市場難免波動大，從而影響資金流向，因此要審慎，既要大力發展，亦要統籌好安全工作，尤其金融安全，防範黑天鵝、灰犀牛事件發生。



陳茂波表示，去年在地緣政治格局的壓力下，香港經濟仍取得約3.2%的增長。消費雖有輕微增長，但整體而言是「三頭馬車」中增長較為緩慢的一環，近月已見明顯改善。在去年的經濟環境下，失業率曾升至3.9%，隨後回落至3.8%，目前大致在此水平徘徊。失業率較高的範疇主要為建造、餐飲及零售業，目前樓市已相對穩定，私人發展商的動工及申請動工地盤數目均有所增加，建造業的就業情況預計稍後將有所緩解。

消費增長較弱但近月已見改善

消費市道方面，陳茂波表示，今年私人消費增長較弱，主因是北上消費、港元匯率勢強，以及旅客與市民消費模式的轉變，令零售及餐飲業承受一定壓力。但近月情況亦見改善，以零售為例，去年8月至11月均錄得正增長，尤其9月後，每月按年增幅約介乎6%至7%。餐飲業復甦較零售業慢，但根據數字，去年7、8月已有輕微增長，近月表現亦大致回穩。

港聯動內地企業「拼船出海」

陳茂波表示，展望2026年，持「審慎樂觀」的態度。今年的工作重點之一，是穩步推進經濟發展，並對接國家的「十五五」規劃。香港作為國際綠色金融中心，具備充分條件對接國家龐大的綠色轉型資金需求，有望發展成世界領先的綠色金融中心。

同時，他指出，規劃亦鼓勵雙向高質量開放，預期將有更多內地企業出海佈局產業鏈與供應鏈。在此過程中，香港可邀請這些企業在港設立公司，並聯同本港的專業服務與商界「拼船出海」。