財政預算案｜陳茂波：特首率領跨局跨部門專班對接「十五五」規劃

【財政預算案2026】財政司司長陳茂波今日（25日）發表新一份《財政預算案》，提到本港主動對接「十五五」規劃時，可在多個重點領域發揮作用，包括貢獻國家現代化産業體系建設、擴大高水平對外開放及匯聚國際高端人才。



陳茂波表示，行政長官李家超將率領跨局跨部門專班，帶領香港主動對接「十五五」規劃，並首次制訂香港的五年規劃；同時會更積極融入和服務國家發展大局，以有為政府結合高效市場，推動經濟朝高質量、高增值、多元化的方向前行。



2026/27年度財政預算案封面採用紫色，寓意在瞬息萬變的外部環境中，香港經濟內生動力不斷增強。（陳茂波「司長隨筆」圖片）

財政司司長陳茂波。（資料圖片／梁鵬威攝）

陳茂波指，本港可在多個重點領域發揮作用，包括：

1. 貢獻國家現代化産業體系建設、加快高水平科技自立自強

陳茂波指，本港的基礎科研實力雄厚，在AI、生命健康科技、金融科技，以及新材料和新能源等領域具備獨特優勢。同時，作為國際金融中心，香港會推進「金融+」，善用金融更好服務實體經濟與優勢產業，並加快推進金融與創科相互賦能，以香港所長服務國家所需。

2. 積極參與國家 擴大高水平對外開放

陳茂波指，在「一國兩制」下，香港有獨特的制度優勢；加上高效的航空、航運和物流服務，能促進雙向貿易與投資，為企業的「引進來、走出去」擔當「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。

3. 匯聚國際高端人才

陳茂波指，本港的世界級大學及國際化環境，有利吸引及匯聚各重點領域的頂尖人才來港，包括國際科研領軍人物。同時，政府會繼續投入資源培育本地人才，配合國家推進「教育─科技─人才」一體化發展。

陳茂波表示，政府會更積極融入和服務國家發展大局，以有為政府結合高效市場，推動經濟朝高質量、高增值、多元化的方向前行。