李家超與廣西壯族自治區黨委書記會面　就深化港桂合作交流意見

李家超（右）今日在禮賓府與廣西壯族自治區黨委書記陳剛（左）會面。（政府新聞處圖片）

陳剛將出席明日舉行的「東盟門戶 灣區腹地—2026 廣西（香港）推介會」。李家超會出席推介會，支持和見證桂港合作的簽署儀式。他表示，廣西是國家面向東南亞國家聯盟的國際大通道，與香港同樣位處「一帶一路」的重要節點。特區政府會全力發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，並已成立內地企業出海專班，通過專班下的跨界別專業服務平台，服務內地企業「走出去」，有信心與廣西攜手拓展東盟在內的海外市場，發掘更多全球商機。

李家超說，廣西正積極打造成為粵港澳大灣區的重要戰略腹地；而香港作為大灣區的核心城市，主動對接國家「十五五」規劃，持續深化大灣區區域合作，推動區域融合和高效互聯互通。香港是國際金融、航運、貿易中心，會繼續發揮「一國兩制」下內聯外通優勢，以專業高增值服務和高度市場化的營商環境，共同推動廣西持續擴大對內對外開放，把握好大灣區機遇，貢獻國家高質量發展。

李家超表示，港桂地緣相近、人緣相親，香港一直是廣西最大的外資來源地，在經貿往來、航運物流、人文交流和教育等領域合作緊密。特區政府正全力建設國際創新科技中心和國際高端人才集聚高地，他期望港桂兩地深化合作，互惠共贏，特別在創新科技和青年交流等範疇進行更深入、更廣泛的交流；而隨着西部陸海新通道建設推進，港桂在海運、物流方面將進一步加強務實合作，共同把握國家發展戰略帶來的龐大機遇。