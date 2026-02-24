李家超：新一年香港「馬力全開」　對接「十五五」規劃拓新增長點

年初八，香港中華總商會今日（24日）舉行新春酒會，行政長官李家超致辭指出，香港經濟「馬步穩健」，總結多項經濟指標創新高，包括2025年本地生產總值實質增長3.5%，貨品進出口及零售市場均穩步復甦，且在國際競爭力與自由經濟體排名中位居全球前列。他指新一年香港更會「馬力全開」，吸引高增值產業和高潛力企業落戶香港。



全國政協常委、香港中華總商會會長蔡冠深則強調，香港需加強作為企業出海首選平台的角色，深化與粵港澳大灣區和海南自貿港的合作，並加快推動北部都會區建設，對接國家「十五五」規劃。



行政長官李家超今日（2月24日）參加中華總商會春節酒會並致辭。（政府新聞處）

李家超：「馬力全開」吸引高增值產業落戶

李家超在酒會上致辭指香港經濟馬步穩健，2025年本地經濟按年增長達3.5%，貨品進出口上升，零售市場穩步復甦。香港在多項國際排名中表現突出，包括全球最自由經濟體首位，競爭力排名升至全球第三。他續指，去年香港註冊本地公司以及經遷冊落戶香港的公司超過155萬間，按年大增萬多間；駐港海外及內地公司增加11%，達到1.1萬間；初創公司數量增加11%，達到5200多間，三項數字破頂創新高。

李家超指出，今年是國家「十五五」規劃開局之年，特區政府將制定香港首個五年規劃，主動對接國家戰略，發揮「一國兩制」獨特優勢，鞏固傳統產業並開拓新增長點。他強調將積極扮演「超級聯繫人」角色，透過新成立的內地企業出海專班及「經貿一站通」，協助企業拓展市場。引進重點企業辦公室至今已成功吸引102間重點企業落戶，涵蓋生命科技、人工智能等前沿領域，預計帶來600億元投資及2.2萬個優質職位。

他感謝中總長期支持政府工作，搭建交流平台並推動工商界考察海內外市場。李家超相信中總將繼續團結業界，把握國家發展機遇，為香港及國家高質量發展貢獻力量。

中總會長蔡冠深關注中小企出海。（王晉璇攝）

蔡冠深：香港需加強出海平台角色

蔡冠深表示，國家「十五五」規劃明確支持香港鞏固傳統優勢及建設國際創科中心，為香港高質量發展提供動能。他認同特區政府制定自身五年計劃以對接國家規劃，並強調鞏固行政主導對落實「一國兩制」及凝聚社會發展經濟至關重要。

蔡冠深強調，香港需進一步推進並強化其作為企業出海首選平台的角色，同時積極加強與粵港澳大灣區和海南自貿港的合作。他特別指出，應加快推動北部都會區建設，以更好發揮香港「超級聯繫人」及「超級增值人」的獨特優勢，把握國家發展帶來的機遇。