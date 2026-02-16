農曆新年｜李家超發賀辭祝各行業馬到功成　特首夫人親製彩繪賀節

明天（2月17日）就是農曆丙午馬年正月初一，行政長官李家超與妻子林麗嬋一起發表新年賀辭，祝願香港各行業在新的一年裏「一馬當先、馬到功成」。



丙年馬年將至，行政長官李家超與妻子林麗嬋一起拍攝新年賀辭。（政府新聞處）

李家超與林麗嬋在長一分鐘的短片裏夫唱婦和，向市民送上新年祝福。兩人圍繞馬的特質發表賀辭，指出馬代表速度與耐力，勇往直前，象徵香港人奮力前行、堅毅拼搏的精神。

李家超又表示，踏入馬年，會繼續以靈活穩健的步伐，馬不停蹄，把握機遇，跨越挑戰，推動香港邁步向前。

首次走出戶外 與馬匹戶動展現活力

今年賀辭既一如既往在禮賓府拍攝，李家超與林麗嬋走到戶外，拖着馬匹散步，生動展現馬匹充沛活動。據了解，這是特首伉儷首次在禮賓府以外拍攝新年賀辭，兩人與馬匹互動，背景開闊綠意盎然，既有迎接馬年的應景之意，亦藉馬匹昂首挺立、穩步前行的姿態，寄語香港以自信從容的步伐迎接新歲，跨越挑戰，邁步向前。

特首夫人陶瓷彩繪首度亮相新年賀辭

今年影片另一特色是特首夫人親自製作的陶瓷彩繪首度亮相。影片中陳設的多件陶瓷彩繪作品，全部均為林麗嬋親手創作，亦是其作品首次於新年賀辭影片中公開展示。特首夫人特別為丙午馬年繪製「馬到功成」陶瓷彩繪，昂首之姿筆觸細膩，寓意香港以匠心應對挑戰，以堅韌開創未來，定必馬到功成。

此外，今年影片還加入動畫元素，運用電腦動畫技術，將虛擬馬匹融入實景畫面，既保留傳統生肖文化的吉祥寓意，亦以數碼視覺展現「一日千里」的現代感。馬匹由靜態彩繪化作動態光影，寄語香港在守正創新中加速轉型，借助科技與創意激活經濟動能，全速飛馳。