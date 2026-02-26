兩會｜G19倡設紅綠燈機制加強跨境客開戶審查　假日延長口岸通關

十四屆全國人大四次會議下周四（3月5日）北京召開，立法會G19五位港區人大代表下周二（3月3日）將啟程參加，包括商界（第二）姚祖輝，選委界陳曼琪，金融界陳振英，體育、演藝、文化及出版界霍啟剛和選委界樓家強，將提出31項建議。



建議內容涵蓋跨境金融、民生便利、航空樞紐與航運協作等多方面。當中，陳振英提到建議由公安機構、中國人民銀行及香港金管局合作設立「跨境開戶紅綠燈」查核結果機制，在不轉交罪案紀錄等敏感資料情況下，對內地客戶盡職調查，加強跨境客戶開戶的風險審查。



G19同時建議推動河套國際仲裁樞紐、倡議香港納入國家「1+3+7+N」航空布局、透過大灣區港口分流提升香港競爭力、在河套合作區打造國際仲裁樞紐等，緊密對接國家「十五五」規劃，發揮香港優勢，助力國家發展。



五位立法會G19港區全國人大代表和宮提出31項建議。（王晉璇攝）

紅綠燈機制保障開戶安全 河套設仲裁樞紐

陳振英重點建議設立「跨境開戶紅綠燈」查核結果機制。內地居民來港開設銀行帳戶需求持續上升，他建議要求香港銀行對所有旅客進行調查和風險評估，內地公安機關可在不轉交犯罪記錄等敏感資料的情況下，設立紅綠燈機制「紅燈不要開戶，綠燈可以做」，在保障金融安全的同時便利合資格人士。

陳曼琪則提出鞏固香港國際法律及爭議解決服務中心地位的建議。她重點建議在河套合作區共同打造國際仲裁樞紐，並推動「港資港法」和「港資港仲裁」，未來可考慮擴展至在港外資企業。

陳曼琪倡議構建大灣區一站式婦女數字平台，融合深港兩地現有資源，支援婦女就業創業，並建議成立專門處理婚姻家事服務的中心。（王晉璇攝）

節日提早西九龍開放 延長口岸通關

民生方面，陳振英建議提早假期西九龍高鐵站開放時間，「開站時間和第一班車開站時間相隔半個鐘，平常練習跑步都趕，老人小孩經常趕不上」。

為促進大灣區互聯互通，樓家強提議研究跨境私家車「一車通多關」機制，推動商用車駕照互認，及延長重點口岸節假日通關時間，動態增加港珠澳大橋預約名額。

樓家強建議科學提升國防開支與強化國防教育。（王晉璇攝）

「1+3+7+N」破航空瓶頸 大灣區港口分流提競爭力

霍啟剛關注香港國際航空樞紐建設。他指出目前長途航線運力未完全恢復，機票價格高企。他大膽建議國家在「3加7加N」（3個世界級機場群、7個國際航空樞紐，以及N個區域樞紐）的國際航線樞紐佈局中，加入香港成為「1加3加7加N」，明確香港與北上廣三大樞紐的功能差異化分工，建立國家層面航空樞紐協同發展機制。

此外，他提議善用內地航空公司的寬體客機運力，經香港中轉飛往國際航點，特別是「一帶一路」新興市場，同時香港可發展飛機零部件交易及舊發動機翻新等產業。

姚祖輝建議通過優化粵港澳大灣區港口協作，鞏固香港國際航運中心地位。他指，目前深圳及廣州南沙港的處理量分別約為3,500萬及2,500萬標準箱，高於香港的1,200萬標準箱，建議設立協作與引流機制，將兩港部分國際中轉及高增值貨源分流至香港，以提升香港港口吞吐量。