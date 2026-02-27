立法會舉行新春午宴　李慧琼：與政府合力推動制度改革

立法會今日（2月27日）舉行新春午宴，行政長官李家超、多名主要官員及一眾立法會議員均有出席。立法會主席李慧琼致辭時形容，香港「踏入馬年好事加碼」，行政立法互動亦正在不斷深化。她表示，立法會將積極對接國家「十五五」規劃，並會與政府合力推動各項繁重工作，包括宏福苑災後支援及制度改革。她強調，立法會將「繼續用心、用情、用力履行職責」，貫徹「沒有名譽議員，只有責任議員」的承諾。



立法會舉行新春午宴，行政長官李家超（左五）與立法會主席李慧琼（左四），聯同三名司長陳國基（左三）、陳茂波（右三）、林定國（左一），以及立法會內會主席兼總協調人陳振英（右四）、財委會主席吳永嘉（右二）、另一總協調人吳秋北（左二），以及立法會秘書長衞碧瑤（右一）向出席人士祝酒。（直播截圖）

李慧琼：踏入馬年好事加碼

李慧琼在立法會新春午宴上發言，形容香港「踏入馬年好事加碼」，包括經濟連續三年攀升、股市持續向好、訪港旅客攀升等，「落到區確實人流、車流、市道都逐漸回暖」。

李慧琼表示，今屆立法會開局兩個月，行政立法良性互動已經開創不少「第一次」，包括行政長官首次向全體議員送上祝福，以及「破天荒」出席第一次立法會會議，「行政長官以實際行動主動深化行政立法互動」。

立法會舉行新春午宴，主席李慧琼致辭。（直播截圖）

她感謝政府接受立法會建議，在18個事務委員會上任後，舉行一連串政策簡報會，讓議員和市民更深入掌握政府施政方針。

立法會任重道遠 主動對接「十五五」

李慧琼又指出，今屆立法會任重道遠，「需要跟特區政府合力處理繁重工作」，一方面，立法會主動部署成立香港主動對接國家「十五五」規劃，積極建言獻策支持指定首個五年計劃，並感謝發展局局長安排立法會稍後組團實地考察北都如何推動創科產業。

立法會舉行新春午宴，行政長官李家超及多名主要官員出席。（直播截圖）

另一方面，李慧琼指立法會「馬不停蹄」，不但在首次會議上通過政務司司長陳國基動議的支援宏福苑災後重建法案，上周末政府公布宏福苑居民長遠居住安排方案後，立法會房屋事務委員會亦已於本周一召開特別會議，討論並協助完善方案，務求為居民切實解決困難。

李慧琼強調，將繼續與政府「同心同德」，全力做好火災後的支援與重建工作，並推動相關制度改革。

她又說，全體議員與秘書處均認同「立法會沒有名譽議員，只有責任議員」，將繼續用心、用情、用力履行職責，牢記並實踐「五個期許」，使立法會真正成為社情民意的匯集地，全力投入議會工作。