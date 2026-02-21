宏福苑｜立法會下周一討論安置方案　議員讚「情理法」保障災民

特區政府今日（2月21日）公布大埔宏福苑火災災民長遠安置方案，財政司副司長黃偉綸預計，政府需為此撥出40億元公帑。他又透露，已獲立法會房屋事務委員會主席吳秋北同意，下周一（2月23日）召開特別會議，討論有關安排。吳秋北表示，方案整體值得支持，希望以守望相助的精神，與政府一起落實好、做到位。多名議員亦迅速回應政府提出的方案，紛紛表示支持。



財政司副司長黃偉綸2月21日公布宏福苑長遠安置方案。（夏家朗攝）

預計收購業權需耗費65億

黃偉綸今日聯同房屋局局長何永賢舉行記者會，提出由政府全面收購受火災影響的七座大廈業權，未補地價單位按實用面積每呎8,000元收購，已補價單位則按每呎10,500元收購。方案現階段不適用於未被大火波及的宏志閣，但黃偉綸表示，若宏志閣居民取得「高度共識」，願意向政府出售業權，政府會再作安排。

政府2月21日下午3時舉行記者會，公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。(夏家朗攝）

黃偉綸預計，完成全部收購需耗費65億元，扣除火災援助基金餘款，政府需再撥出40億元公帑。他補充，部分公帑將可藉保險索償取回，但目前無法計算金額。

運用公帑需要立法會支持，黃偉綸表示，他與獲立法會房屋事務委員會主席吳秋北同意，下周下召開特別會議，討論安置方案，屆時非委員會議員亦可參與。

吳秋北指政府方案展現對市民負責到底、擔當作為的態度。（鄭子峰攝）

吳秋北：方案總體值得支持 細緻工作需各界合作

吳秋北在政府公布方案後表示，政府作了充分調研分析，並且綜合考慮各種因素，展現對市民負責到底、擔當作為的態度。安置方案提出的收購金額較早前政府向居民發出的問卷調查高了三分一，吳秋北形容，政府從情、理、法出發，合理善用公帑，他認為方案整體值得支持，而落實過程中還有大量繁瑣細緻的工作需要各界合作。

李梓敬指政府收購業權可以免除免除小業主面對漫長複雜的保險索償程序。（夏家朗攝）

李梓敬：收購價提升 體險政府關懷與承擔

身為宏福苑所在新界東北選區直選議員的房屋委員會成員李梓敬亦表示，充分肯定與支持政府提出的方案。他形容，收購呎價較測量師學會早前估算大幅提升，體現了政府對小業主的關懷與承擔。而從法律角度而言，由政府收購業權，實際上由政府「買埋（保險賠償的）不確定性」，免除小業主面對漫長複雜的保險索償程序，是合情、合理、合法的最佳方案。

特區政府要求宏福苑業主在8月31日前決定是否接受方案，並將成立專門解說隊，與他們溝通，爭取支持。李梓敬希望受災居民把握6個月的決定期，盡早重建家園。

陳克勤代表民建聯指回應了大部分業主盡快解決安置問題的意願。（夏家朗攝）

民建聯：政府尊重私有產權及法律考慮

同為新界東北直選立法會議員的民建聯主席陳克勤表示支持。民建聯發聲明指出，方案以收購業權為核心方向，並提供多元選擇，回應了大部分業主盡快解決安置問題的意願。政府提高收購價格，反映對災民的體恤，有助減輕居民壓力。對於未受波及的宏志閣，政府尊重私有產權的法律考量。民建聯相信方案能有效加速安置進度，平衡公帑運用，「為大埔社區帶來長遠穩定與新生」。

霍啟剛支持在宏福苑原址興建與體育或文化相關的社區設施。（夏家朗攝）

霍啟剛：適度公帑補貼無可厚非

體演文出界立法會議員霍啟剛認為，政府提出的收購價顯著高於火災前的市價估值，並提供了多元化和具彈性的不同選項，照顧了大多數受災業主的意願，值得社會各界支持。對於政府預計需要補貼約40億元公帑，霍啟剛表示，今次大火乃百年罕見的特大災難，對居民造成極大身心創傷及生活影響，適度的公帑補貼實屬無可厚非。他又稱，支持在宏福苑原址興建與體育或文化相關的社區設施，以完善區內配套，推動香港文體發展。

梁美芬呼籲社會上有實力的慈善基金作出更多的捐助。（夏家朗攝）

梁美芬籲華懋慈善基金增撥款助重建

曾為宏福苑舊街坊的選委界議員梁美芬表示，樂見政府提出解決宏福苑災後重建的方案。她認為，政府提出的收購價格已屬盡力而為，顯示其竭盡所能，希望切實解決宏福苑居民的安居問題。她同時呼籲社會上有實力的慈善基金作出更多的捐助，點名建議華懋慈善基金增撥善款，參與支援宏福苑災後重建。

1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，辯論政府提出的宏福苑災後支援及重建議案，九龍西梁文廣發言。（鄭子峰攝）

梁文廣：「特設銷售」屋苑設配額 平衡整體利益

身兼房委會成員的九龍西議員梁文廣形容，方案整體方向正面，歡迎政府充分考慮各方意見，提供多元安置選項，讓居民可因應自身情況做出合適選擇。對於政府藉「特設銷售計劃」向宏福苑業主提供房委會及房協的全新資助出售單位，梁文廣表示歡迎，指部分屋苑落成期較近，有助居民盡快安居。他又表示，據悉政府會為每個屋苑預留指定配額予宏福苑居民，此舉可平衡整體市民選購資助房屋的機會，讓其他合資格市民亦可選購相關屋苑單位。