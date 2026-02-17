年初一｜李慧琼賀年片：立法會將「快馬加鞭」跟進對接「十五五」

今日（17日）是農曆大年初一，立法會主席李慧琼在社交平台發布賀年影片，內容是李慧琼與本港小學生交流溝通，並藉馬年寄語香港活力奔騰。她在影片中指出，第八屆立法會將展現「有心、有力、有承擔」的拼勁，並強調在新一年立法會將「快馬加鞭」，積極跟進及推動香港對接國家「十五五」規劃的各項工作，助香港更好融入國家發展大局。



立法會主席李慧琼發布賀年影片。（李慧琼fb視頻截圖）

立法會議員「馬不停蹄」建設美好家園

李慧琼在社交平台發布賀年影片，影片畫面是李慧琼跟本港小學生溝通交流，詢問小學生新年願望以及立法會的工作職能。李慧琼指出，馬象徵活力，正如小朋友與青年人是香港未來的活力源泉，為社會帶來朝氣。

她表示，第八屆立法會議員同樣展現出活力拼勁，以「有心、有力、有承擔」的態度履職盡責，服務市民。在行政主導的體制下，行政與立法機關將繼續攜手合作，「馬不停蹄」地為市民建設美好家園。

李慧琼指立法會「快馬加鞭」，跟進香港主動對接「十五五」規劃的工作，匯聚智慧，為香港更好融入和服務國家發展大局出力。（李慧琼fb視頻截圖）

立法會「快馬加鞭」主動對接「十五五」

適逢馬年亦是國家「十五五」規劃的開局之年，李慧琼以「馬」的意象寄語香港活力奔騰，並強調立法會將繼續履職盡責，推動香港更好融入國家發展大局。她表示，立法會將「快馬加鞭」，跟進香港主動對接「十五五」規劃的各項工作，匯聚智慧，為香港更好融入和服務國家發展大局出力。李慧琼願全港市民龍馬精神、安居樂業，香港經濟有如駿馬騰飛，國家繁榮昌盛。