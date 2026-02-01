巴士安全帶｜曾俊華：前議員提醒才撤回匪夷所思 官員可多搭巴士
撰文：潘耀昇
出版：更新：
強制巴士上佩戴安全帶的新例實施六日，被揭發有漏洞只規管新登記巴士，當局暫緩修例後再重推。財政司前司長曾俊華今天（1日）表示感匪夷所思，因當局大力推動新例數天，在立法會前議員「提醒」之下才發現法律條文與立法原意有出入，「優良嘅法治傳統，過去多年都係我哋值得引以為傲，今次出現呢啲事件，自然唔係咁理想喇。」
曾俊華認為，不少市民覺得罰則較超速駕駛刑罰更重，似乎與違規行為的嚴重程度不對稱，值得再去檢討研究。
曾俊華自言強制前也戴安全帶 惟有些安全帶壞、鬆
曾俊華表示，自從離開政府之後，與普羅市民一樣，日常出行時主要搭屋苑村巴、小巴、公共巴士及地鐵，因為香港公共交通系統實在太方便。他說，安全帶新例生效之前，與曾太坐村巴、巴士、小巴都會戴安全帶，注意安全。
有搭巴士嘅市民都會見過，有啲安全帶係壞嘅，根本拉唔到出嚟；有啲就鬆鬼晒，綁咗等於冇綁。
理解市民為何對強制有意見
不過，曾俊華指理解市民為何對新法例，尤其是強制巴士乘客佩戴安全帶有意見，「最攞命嘅係，前幾日有市民被壞咗嘅安全帶五花大綁，要等消防員嚟拯救先至落到車。」
曾俊華感匪夷所思：前議員「提醒」才發現與原意有出入
我諗令大家覺得最匪夷所思嘅係，喺當局大力推動落實呢條可被判處監禁嘅新例幾日之後，政府喺前立法會議員「提醒」之下，先至發現法律條文同立法原意有出入，臨急臨忙決定撤回有關嘅新安排。
曾俊華說，優良的法治傳統，過去多年都值得引以為傲，令香港長期保持國際金融中心的重要一環，所以出現今次事件，自然唔係咁理想喇。」
曾俊華倡官員多搭巴士 刑罰嚴重程度不對稱值得檢討
不過，正面啲去睇，依家總算可以畀社會抖一抖，等政府諗得通透啲，或者畀主事者有多啲機會，去搭多啲巴士，了解市民同司機每日面對嘅實際情況，再去決定點樣做。
曾俊華認為，不少市民覺得罰則較超速駕駛刑罰更重，似乎與違規行為的嚴重程度不對稱，值得再去檢討研究。
