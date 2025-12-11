宏福苑大火｜甯漢豪：竹棚是否起因仍在調查　未必一刀切轉金屬棚

大埔宏福苑五級火災，屋苑大維修所用的竹棚，成為關注焦點，政府事後宣布推進金屬棚架取代傳統竹棚架路線圖，被指是將事件起因歸咎於竹棚。發展局局長甯漢豪今日（11日）宣布棚網抽查的新安排時表示，「我絕對唔係話竹棚係今次事件嘅起因」，「因為大家要搞清楚，呢次大埔火災起因，係可能有好多因素，依家調查仍在進行」，她稱當局未必一刀切轉金屬棚。



大家嘅共識就係，如果係能夠用金屬棚嘅場景，大家盡快有一個時間表，轉用金屬棚。 發展局局長甯漢豪

發展局局長甯漢豪表示，竹棚絕非大埔宏福苑火災起因，又指當局未必一刀切轉金屬棚。（何夏怡攝）

甯漢豪承認金屬棚2大好處：耐熱程度較高 工人架上行走較安全

發展局局長甯漢豪今日（11日）宣布棚網抽查的新安排，被問到有關以金屬棚取代竹棚的進度時，回應指政府與業界已討論了多年，「我絕對唔係話竹棚係今次事件嘅起因。因為大家要搞清楚，呢次大埔火災起因，係可能有好多因素，依家調查仍在進行」，強調事件可能涉及很多因素，仍在調查當中。

2025年11月30日，大埔宏福苑五級火災後，現場一片廢墟，但竹棚未被燒盡。（夏家朗攝）

不過，甯漢豪提到金屬棚一般耐熱程度較高，對工人在棚架上行走，金屬棚亦較安全，故與業界提出路線圖，但強調當局與業界已有共識，未必需要一刀切轉金屬棚，因為香港街道狹窄，舊樓亦未必可以承受金屬棚的重量，需要務實、按實際情況而定，「大家嘅共識就係，如果係能夠用金屬棚嘅場景，大家盡快有一個時間表，轉用金屬棚。」