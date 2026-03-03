兩會2026｜夏寶龍見港澳人大政協　籲發展好北都勇於發言助施政

全國兩會明天（４日）起在北京召開。多名港區及澳區全國人大代表和政協委員今日（３日）抵達北京準備。據悉， 一行人今午參觀港澳辦新大樓，以及與主任夏寶龍會面。有與會者透露， 夏寶龍在會上呼籲港澳要把握好「十五五規劃」，香港要發展好北部都會區，澳門則要發展好橫琴， 又呼籲人大代表和政協委員要勇於擔當發言， 協助政府依法施政，又繼續以「掌上明珠」形容港澳。



人大政協到訪港澳辦新大樓約一小時

港區及澳區全國人大代表和政協委員今午兩時許，陸續抵達港澳辦新辦公大樓參觀， 並與夏寶龍見面。據悉，除夏寶龍外，香港中聯辦主任周霽、澳門中聯辦主任鄭新聰、駐港國安公署署長董經緯等亦有參與會面。會面歷時約一小時。

夏寶龍指香港將來只會越來越好 發揮作用越來越大

港區全國政協委員魏明德在會後引述夏寶龍指，「十五五」規劃綱要一定會提到港澳部分，因為關乎港澳長期發展和繁榮穩定，看到未來香港重大機遇，香港亦要齊心合力服務國家，只要團結奮鬥，香港將來只會越來越好、發揮的作用越來越大，且要把握好北部都會區發展機會，並要鞏固好國際金融、航運、貿易中心，三個中心的地位。

夏寶龍。（澳門新聞局圖片）

夏寶龍形容香港具「天時、地利、人和」

他又引述夏寶龍指，香港具「天時、地利、人和」；「天時」是指「十五五」規劃馬上出台，世界不穩定因素多，中國實力雄厚；「地利」是指香港背靠祖國、聯通世界；「人和」是指目前香港整體社會穩定，正拼經濟謀發展。

魏明德續稱，夏寶龍亦要求人大及政協，珍惜港澳來之不易的大好局面，宣傳好一國兩制，帶頭維護國家安全，令社會和諧穩定，不容許任何外部勢力令香港受到威脅。另外，要帶頭支持特區政府依法施政。同時，要用聚焦開好兩會，積極建言獻策，回港後向市民宣傳好兩會精神。他又表示，夏寶龍指，推動港澳高質量發展，改革過程中要增強新動能、打開新局面。

高永文。

高永文稱夏寶龍滿意港區人大政協工作

全國政協常委、行政會議成員高永文則指，夏寶龍對港區人大政協的工作滿意，包括積極主動學習中央制定的發展原則和精神、做好維護國家安全工作、帶頭支持特區政府依法施政，以及帶頭講好香港和「一國兩制」故事。

3月3日，港澳全國人大代表和全國政協委員到訪港澳辦新大樓，獲港澳辦主任夏寶龍請吃湯圓及北京傳統甜品。（陳曼琪FB）

夏寶龍續以「掌上明珠」形容港澳

另有與會者透露， 夏寶龍在會上呼籲港澳要把握好「十五五規劃」，香港要發展好北部都會區，澳門則要發展好橫琴， 又呼籲人大代表和政協委員要勇於擔當發言， 協助政府依法施政，又繼續以「掌上明珠」形容港澳。與會者又透露，由於今次是夏寶龍首次在新辦公大樓接見一眾港澳人大政協， 夏寶龍在會談中都形容今天好像回到家中。而適逢今日為元宵佳節， 港澳辦亦準備為他們準備湯圓。

去年兩會開幕前夕，夏寶龍亦分別與港區人大代表和政協委員見面，提醒他們除了做監察者，更要「落場」踢波，成為積極的「運動員」，當「局中人」一同為港澳貢獻力量，又提到希望有能者參選立法會。