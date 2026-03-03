兩會2026｜夏寶龍請港澳人大政協吃湯圓　高興新家招呼「老朋友」

全國兩會明天（4日）起召開，港澳辦主任夏寶龍今天（3日）會見港澳全國人大代表和全國政協委員，首次移師到位於北京市西城區前門西大街的港澳辦新址，與委員共聚，之後請人大政協吃湯圓及北京元宵甜品。《香港01》獲悉，夏寶龍期間心情大好，笑容滿面會見港澳委員，形容招呼「老朋友」到「自己的家」。中央港澳辦升格後有新大樓啟用，夏寶龍形容反映國家主席習近平及中央對港澳工作的重視。



3月3日，港澳全國人大代表和全國政協委員到訪港澳辦新大樓，獲港澳辦主任夏寶龍請吃湯圓及北京傳統甜品。（陳曼琪FB）

夏寶龍高興新家招呼港澳人大政協「老朋友」

港澳全國人大代表和全國政協委員下午3時左右，抵達港澳辦新大樓。期間，夏寶龍與港澳委員一同會面約半小時，形容港澳辦新大樓猶如自己的家，反映國家主席習近平及中央對港澳工作的重視。他又說雖然今天以人大和政協委員身份到來，但大家都是他的「老朋友」。

夏寶龍請吃北京元宵甜品

夏寶龍發言後隨即離開，其後港澳委員享用港澳辦預備的湯圓及北京元宵甜品，據悉包括蘿蔔絲酥餅、北京傳統小吃外型像糯米糍的「艾窩窩」，以及由糯米粉蒸熟包裹紅豆沙，最後滾上黃豆粉製成的「驢打滾」。期間，港澳辦官員及中聯辦官員陪同港澳人大政協用餐。