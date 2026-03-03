國安白皮書｜外交公署辦宣介會　崔建春：安全的香港對外資有益

今天（3月3日）是元宵節，外交部駐港公署舉辦《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書專題宣介會，與會者約70人，包括西班牙、阿根廷、新西蘭、巴基斯坦等國駐港總領事，及美國、歐洲商會代表等。主講的外交公署特派員崔建春強調，一個安全的香港自由、發達、開放、多元，完全符合「一國兩制」政策，服務於中國的根本利益，亦有利於香港市民和外資。



外交公署舉辦《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》專題宣介會，公署特派員崔建春主講。（何夏怡攝）

多國駐港總領事出席 崔建春介紹香港如何維護國安

《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書專題宣介會，今日在外交公署舉辦，主要面向外國駐港領團、商會、在港國際組織、外媒。會場所見，包括西班牙、阿根廷、新西蘭、巴基斯坦、土耳其等多個駐港總領事出席，美國、加拿大、歐洲商會亦派代表出席。

宣介會由崔建春主講，他用約20分鐘先後介紹香港維護國安的進程、中央政府對香港國安事務負有的根本責任、香港履行維護國安憲制責任方面取得的成就、香港由亂及治和由治及興的歷程，及要為「一國兩制」的高質量發展創造高標準安全保障。

崔建春：香港在高標準安全保障下必能克服風險與挑戰

崔建春強調，一個安全的香港是自由、發達、開放、多元的，完全符合「一國兩制」政策，服務於中國的根本利益，對香港市民和外地投資者有益。

國務院新聞辦在2月10日發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書。（李家超facebook）

他續指，相信在高標準安全保障下，香港必定能夠克服各種風險和挑戰，實現持續和平、穩定和長期繁榮、高質量發展，及更好融入國家整體發展。