張宇人獲中大頒榮譽博士　校方：為香港的繁榮安定建樹累累

中文大學今天（3日）舉行第96屆大會榮譽博士頒授學位典禮，共4人獲頒授，分別是前立法會議員張宇人、演員許冠文、全國政協香港區委員劉兆佳，以及生物物理化學家謝曉亮。



中大表示，張宇人為香港的繁榮安定奉獻，建樹累累，為表彰他在促進商界與公共政策的合作，及推動飲食業發展方面的貢獻，因此頒授榮譽法學博士予他。



中大指張宇人堅定守護大學理念，在提升中大作為高等教育與研究機構的領先地位方面貢獻卓著。（中大圖片）

中大讚詞：2008年起出任中大校董 一直堅定守護大學理念

中大指，張宇人為香港的繁榮安定奉獻建樹累累，曾獲金紫荊星章及大紫荊勳章，以表揚他在新冠疫情期間助力政府及飲食業界共同應對挑戰。他自2008年起出任中大校董，一直堅定守護大學理念，在提升中大作為高等教育與研究機構的領先地位方面貢獻卓著。

中大指許冠文心繫母校，常重返中大分享其對演藝生涯與人生歷程的經驗與見解。中大頒授榮譽社會科學博士予許博士，以表彰其卓越成就與貢獻。（中大網站）

中大讚揚許冠文心繫母校 經常回校分享演藝生涯與人生歷程

中大表示，許冠文曾創作多部膾炙人口的諷刺喜劇，包括《半斤八両》等，其作品融合詼諧幽默與社會批判，開創兼具娛樂性與思想深度的電影新範式。中大指，許冠文心繫母校，於2007年設立「許冠文明德新民校友獎」，並經常重返中大分享其對演藝生涯與人生歷程的經驗與見解。中大頒授榮譽社會科學博士予許博士，以表彰其卓越成就與貢獻。

劉兆佳獲頒授榮譽社會科學博士。（中大圖片）

劉兆佳助推動社會加深對「一國兩制」理解

全國政協香港區委員劉兆佳、生物物理化學家謝曉亮同樣獲頒授榮譽博士。中大指劉兆佳致力研究香港社會和政治發展，在加深對「一國兩制」的理解，以及推動內地與香港關係和國際政治對香港影響的研究等方面均作出重要貢獻。

謝曉亮獲頒授榮譽理學博士。（中大圖片）

讚揚謝曉亮在無標記光學成像與單細胞基因組學重大突破

謝曉亮則在無標記光學成像與單細胞基因組學的醫學應用上取得重大突破。他的科研成果已被應用於體外受精技術，成功避免將單基因遺傳疾病傳遞予新生兒，讓中國上萬對夫婦受惠。