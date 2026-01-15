張宇人擬｢過繼｣黨友梁進做中大校董　陳恒鑌涉足教育界｜政圈風聲

新一屆立法會上場，除了各大事務委員會掌舵人「大洗牌」，由議員出任的大學校董席位也正在「搓波」，包括有監督實權、非榮譽性質的三名中大議員校董席位，外界關注究竟花落誰家？今天（15日）下午五點截止報名。《香港01》獲悉，工聯會鄧家彪有意尋求連任，不過曾與他「齊上齊落」推動改組中大校董會的民建聯劉國勳與自由黨張宇人，雙雙棄選今屆議會。



消息指，張宇人擬「過繼」予其飲食界「接班人」黨友梁進，角逐中大校董，民建聯擬派出有份量的黨團召集人陳恒鑌涉足教育界，同樣角逐中大校董。建制派「班長」陳振英向《香港01》表示，一定有多於三人報名中大議員校董，故需要「協調」。



2024年立法會三讀通過中大校董會改組的草案，三名中大校董劉國勳、張宇人和鄧家彪見記者。（林靄怡攝）

張宇人擬「過繼」梁進做中大校董 陳恒鑌涉足教育界

立法會秘書處早前發通告，為大學議員校董席位爭霸戰揭開序幕。其中，由立法會議員互選產生的港大校董，有5個席位；中大校董會有3名議員校董。中大由於不設校委會，校董會有監督實權，而非掛名榮譽性質，至於港大本身有校委會，已在校政上發揮主要作用。外界目光落在中大議員校董席位花落誰家，

中大校友鄧家彪向《香港01》確認會報名爭取連任中大校董，希望繼續服務母校。據《香港01》了解，另外兩個位置，自由黨「新丁」梁進，以及民建聯陳恒鑌都有意角逐。其中，梁進是前中大議員校董張宇人的飲食界接班人，陳恒鑌則曾任香港科技大學校董。

建制派內部爭議點，落在張宇人擬「過繼」梁進做中大校董，因校董會本身已有一名自由黨立法會議員，就是法律界陳曉峰。惟陳並非議員校董，而是監督委任。

中大校董會今日（14日）在網頁新增4名新校董。（資料圖片／黃浩謙攝）

中大校董多於三名議員爭 陳振英：不抽籤、需協調

中大議員校董人選歷來經議會內建制泛民各派協調產生，選舉改制後由建制內部協調。上屆三個位置由工聯會、自由黨、民建聯掌舵，今屆料持續。建制派「班長」陳振英表示，一定有多於三人報名，故需要「協調」，不過他稱不會抽籤，笑言若抽籤就不需協調，「立法會秘書處都做得啦」，不過無透露協調方案。

中大校董會開會地點。（黃浩謙攝）

「輪流坐莊」為期兩年？

消息指，建制內部或希望「輪流坐莊」，即以兩年為期，讓有意者輪流擔任中大議員校董。對於特定政黨瓜分校董之位的觀感，有議員表示不認同，指「唔會特別去政黨搵人出嚟」，若多個報名人士都屬同一政黨，「理論上要均勻，到時先分」。

港大。（資料圖片）

中大黃錦輝染指港大校董 陳家珮盼接葉劉棒做港大校董

原本有意選中大議員校董者，包括本身是中大工程學院副院長的選委界黃錦輝。惟他稱，諮詢中大後獲答覆稱存在利益衝突，因根據中大校董會的組成，有議員校董、學生校董、教師校董等，兩種校董身份存在衝突。「我應該係代表市民嘅身份」，故他最終放棄並選擇報名港大議員校董，引述港大回覆他指不存在利益衝突情況。不過，有議會中人認為中大擔任要職的人士出任港大校董，觀感上較為奇怪，院校之間不時有競爭，憂仍有利益衝突。

另一報名港大議員校董的議員，是新民黨選委界議員陳家珮。黨主席、前立法會議員葉劉淑儀曾任港大議員校董，身為葉太接班人的陳家珮希望當選，故無考慮競逐中大校董。