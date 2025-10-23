立法會選舉｜自由黨5人出選棄航運交通界　張宇人：難講點解

【立法會選舉2025】自由黨今日（23日）公布立法會選舉參選名單，黨主席邵家輝、副主席李鎮強分別競逐連任批發及零售界和選委界議員，飲食界張宇人交棒予梁進。地區直選方面，港島東派東區區議員阮建中競逐、港島西派曾任教育局政治助理的現任中西區區議員楊哲安搶灘。



自由黨今次派出「全男班」，具知名度的藝人宋芝齡無緣披甲上陣。黨魁張宇人表示，參選名單無性別考慮。該黨成員易志明放棄競逐連任航運交通界議席，此前有消息黨友林偉文或接棒，但最終落空。張宇人稱，好難講「點解」林偉文與宋芝齡無法參選，要考慮很多持份者意見及想法，不方便公開討論。



自由黨公佈參選名單，邵家輝競逐批發及零售界。（鄭子峰攝）

邵家輝：如謝邱安儀出選都祝她順利

現任批發及零售界立法會議員邵家輝將競逐連任，惟有傳香港零售管理協會主席謝邱安儀亦會參選。邵家輝今日稱，明天才是提名期，暫不知道誰人報名，過去與謝邱安儀與他並肩作戰，如出選都會祝她順利。

自由黨公佈參選名單，梁進競逐飲食界。（鄭子峰攝）

梁進接棒冀「繼承張宇人意志」

至於梁進擬接棒飲食界，張宇人表示梁進2016年已經開始了解飲食業問題，最近亦有幫餐廳推動清真認證，對他有信心。梁進亦表示，一直與張宇人解決業界問題，「張生咁多年嚟做得非常之好，希望未來繼承佢嘅意志，續打造美食天堂」。

自由黨公佈參選名單。（鄭子峰攝）

培養接班人惟無交棒？ 易志明：時機未到

另外，航運交通界立法會議員易志明早前稱有培養接班人，最終沒有交棒。他今日稱「時機未到、下次繼續努力」。

被問及為何不考慮讓曾傳聞會代替易志明的灣仔區議員林偉文接棒，張宇人稱，「好難講點解」，都要考慮、尊重各持份者意見及想法，不便公開討論。

自由黨公佈參選名單，李鎮強競逐選委界。（鄭子峰攝）

選委界立法會議員李鎮強競逐連任，先感謝四年前選委提名，未來希望收集更多意見，為大家發聲。

港島東、西各出一區議員搶灘

地區直選方面，自由黨會派出東區區議員阮建中出戰港島東，當區的對手包括民建聯植潔鈴、李清霞，預料工聯會會長吳秋北會在當區競逐連任、新民黨郭浩景亦預料會出選。

港島西方面，自由黨擬派出曾任教育局政治助理、現為中西區委任議員的楊哲安，當區民建聯會派出陳學鋒迎戰，新民黨則擬派出選委界議員陳家珮「轉跑道」出戰，接替「七十大限」下預料棄選的港島西立法會議員、新民黨主席葉劉淑儀。

無綫藝人宋藝齡是自由黨在港島區知名度較高的區議員，但她無緣參加立法會選舉。黨魁張宇人就此表示，每個人都有其考慮，要尊重不同持份者的意見。